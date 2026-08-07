Stray Kidsが１０枚目のミニアルバム　「新たな音楽への挑戦、苦労以上に学ぶことが多い」

「いつも挑戦的な試みを続けるのは、その方が楽しいからだと思います」８人組ボーイズグループStray Kids（ストレイキッズ＝スキズ）は６日、ソウル永登浦区（ヨンドゥンポグ）のコンラッド・ソウルで開かれた１０枚目のミニアルバム『THIS&THAT』の発売記念懇談会で、新たな音楽に挑む理由をこのように説明した。スキズは、「挑戦には不確定要素がつきもので、つらい瞬間もありますが、その道を歩みながら学ぶことの方が多いです」と話した。７日午後１時に発売される今回のアルバムには、ヒップホップを基調に余裕のあるクールな雰囲気を盛り込んだタイトル曲「THIS&THAT」をはじめ、叙情的なギターの旋律が印象的な「AFTER YOU」など、８曲が収録された。バンチャンは、「９年間にわたって多様なジャンルを経験してきただけに、今回も新しいスキズの色を見せたいと思いました」と話した。チャンビンは、「荒々しく、やや雑然と聞こえるかもしれない独特のサウンドに、『THIS&THAT』という分かりやすい歌詞を繰り返し、親しみやすさを出そうとしました」とし、「『あれもこれも何でもうまくできる』という自信を込めました」と説明した。スキズは２０２２年の『ODDINARY』から昨年１１月に発表した『ＤＯ ＩＴ』まで、８枚のアルバムを連続で米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード２００」の１位に送り込んだ。スンミンは、「成果を目標にアルバムを準備するのではなく、最善を尽くす姿をお見せすることに集中しています」とし、「より多くのＳＴＡＹ（ファンの名称）やリスナーに、僕たちの音楽が届いてほしいです」と話した。最近、ＢＴＳが来年のグラミー賞に作品を出品しない意向を明らかにしたことから、スキズは新設された「最優秀アジアン・ポップ・ミュージック・パフォーマンス」部門の有力候補にも挙げられている。これについてスンミンは、「外部の視線よりも、僕たちの中から生まれる物語で音楽とステージを作ってきました」とし、「Ｋポップが世界で大きな愛を受けていることをありがたく思います。これからも僕たちがつづる音楽を、より多くの方に聴いてもらえるよう努力します」と慎重に語った。ヒョンジンも、「受賞や記録を目標にアルバムを出したことはありません」とし、「ファンが満足し、幸せを感じることを最優先にします」と話した。スキズは先月、ソウルのＫＳＰＯドームで５公演を全席完売させ、新たなワールドツアー「RUN IT」の幕を開けた。下半期には、コロンビアのボゴタ、アルゼンチンのブエノスアイレス、メキシコのメキシコシティの中南米３都市で、自らが中心となるフェスティバル「STRAY CITY」を開催する。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com