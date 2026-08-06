返済滞る中低信用者　延滞率が４年ぶりの高水準

ソウル恩平区（ウンピョング）に住む５０代のイ・インテクさんは、オンライン通販事業のため、１０年余り前に銀行やカード会社などから５０００万ウォンを借りたが、結局返済できずにいる。事業の競争が激しさを増す中、内需がなかなか回復せず、暮らし向きが苦しくなった。債務調整や借り換えなどを経て、月々の返済額は約１０万ウォンまで減ったものの、それさえ返せず、延滞の泥沼にはまった。イさんは、「仕事がなく、融資の返済どころか生活費を工面するのも難しい」と話した。信用格付けが中位以下の中低信用者が、無担保ローンを返済できずに延滞する割合が、この４年間で最も高い水準に達した。景気低迷を背景に延滞が続き、金融債務不履行者（旧信用不良者）へ大量に転落する事態となれば、韓国経済の大きな不安要因となりかねず、対策が急務だとの指摘が出ている。最大野党「国民の力」の金相勳（キム・サンフン）議員が５日、金融監督院から提出を受けた「中低信用者の銀行無担保ローン延滞状況」によると、信用スコアが下位５０％に属する中低信用者の延滞率は、５月末時点で２．３２％だった。住宅ローンなどを含む家計向け融資全体の延滞率（０．４５％）の約５倍に達している。中低信用者とは、信用等級３級以下、または個人信用スコアが８００点台後半以下の人を指し、その数は約１０００万人に上る。中小企業に勤める会社員や小規模自営業者、金融取引の実績が少ない社会人になりたての若者など、まじめに経済活動を営んでいるものの、大企業勤務者や専門職に就く人ほど所得は高くない。半導体産業だけが好調な、いわゆる「Ｋ字型の二極化」が進み、実体経済の低迷や所得格差の拡大が深刻化する中、借金を返済できない人が増えている。特に、地域住民を主な融資先とする地方銀行の延滞率が高い。首都圏への一極集中により、地方経済の低迷が長期化している影響が大きい。地方銀行６行の中低信用者向け無担保ローンの延滞率は、今年５月末時点で５．００％と、１年前（４．３０％）に比べ０．７％ポイント上昇した。李在明（イ・ジェミョン）大統領は前日、青瓦台（チョンワデ）迎賓館で業務報告を受け、「コロナ禍で苦境に陥った小規模事業者に対し、政府は支援するのではなく融資を行ったため、債務状況がさらに悪化した」とし、「この借金をいつまでも個人だけの責任として残しておくことはできない」と述べた。同徳（トンドク）女子大学経済学科のチェ・ゴンホ教授は、「半導体など一部業種を除き、全般的に振るわない景気が中低信用者の延滞率に悪影響を及ぼしている」とし、「今年上半期（１～６月）にみられた『借金投資』も、時間差を置いて延滞率に表れているとみられる」と指摘した。シン・ムギョン記者 ホン・ソクホ記者 yes@donga.com