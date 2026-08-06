米財務長官「円の大幅下落でウォンも過度に変動」

米国と日本の当局が最近、円相場を押し上げるため、１９９８年以来２８年ぶりに外国為替市場へ協調介入した中、スコット・ベッセント米財務長官（写真）は４日と５の両日、米国と日本のメディアのインタビューに相次いで応じ、円安を容認できないとの考えを鮮明にした。特に、円高を促したことは韓国ウォンや中国人民元などアジア主要国の通貨全体の安定にも欠かせなかったとして、為替介入の正当性を主張した。ベッセント氏は特に、円高誘導にとどまらず、政策金利も引き上げるよう日本側に求める考えを示した。円安の主因とされる米日の政策金利差を解消するため、日本が積極的に利上げに乗り出すべきだとの考えを示したものだ。現在、米国と日本の政策金利はそれぞれ３．５０～３．７５％、１．００％。米国の政策金利の上限を基準にすると、２．７５％ポイントの開きがある。日本銀行は来月１７日と１８の両日、金融政策決定会合を開き、政策金利の水準を決める。●ベッセント氏「円安でウォンが過度に変動」ベッセント氏は４日（現地時間）、米ＣＮＢＣテレビのインタビューで、「円安が大幅に進めば、ほかの通貨もそれに追随することになる」と述べ、「韓国ウォンの過度な変動を目の当たりにしてきた。中国人民元についても、過小評価されていると考える人は多い」と語った。さらに、「１９９７年ト１９９８年のアジア通貨危機も、部分的には円安が原因だった」とし、「円の安定は米国だけでなく、アジア地域全体にとって非常に重要だ」と主張した。ベッセント氏は４日と５日の両日、日本の公共放送ＮＨＫと日本経済新聞とのインタビューでも、同様の主張を繰り返した。１９９０年代後半、対ドル円相場がわずか１年の間に約３０円下落したことで、タイやマレーシアなどアジア主要国の輸出競争力が低下し、それが通貨危機につながったという。ベッセント氏は、「円安によって韓国ウォンも下落し、中国も人民元の切り上げに消極的になっている」と主張した。最近、円相場が１ドル＝１６４円に迫り、円の価値が約４０年ぶりの安値に下落すると、米国と日本は先月３０日、円安を阻止するため外国為替市場へ協調介入した。日本経済新聞は、日本当局が当時、約１３兆円（約１１８兆ウォン）を投入したほか、今年４月と５月にも１１兆７０００億円（約１０６兆２０００億ウォン）を使ったと推計した。今年の累計介入額はすでに、これまでの年間最高額だった２０２４年の１５兆３０００億円（約１３８兆９０００億ウォン）を上回ったと分析した。ベッセント氏はまた、「米国経済と納税者のためになり、世界経済を安定させるためなら何でもする」と述べ、必要に応じて外国為替市場に追加介入する考えも示した。●米国、日本に利上げも要求ベッセント氏は、日本側に政策金利の引き上げを求める考えも明確にした。ＮＨＫのインタビューでは、「日本銀行の植田和男総裁とは１５年来の知り合いだ。深く信頼している」と述べた。日本経済新聞は、ドナルド・トランプ米政権内には、高市早苗首相が進める減税を懸念する見方もあると伝えた。高市首相は来年４月から、食料品にかかる消費税率を現行の８％から１％へ引き下げることを目指している。物価高で冷え込んだ消費を活性化させる狙いだが、減税が財政赤字の拡大と円安を招くとの懸念も強い。トランプ政権の高官は日本経済新聞に、高市政権には「減税」と「インフレ抑制」という二つの選択肢があるとし、「私なら後者を選ぶ」と述べた。日本はエネルギーの輸入依存度が高いため、円安は日本経済にとっても有利ではないと主張した。ベッセント氏は、円安による輸出拡大、すなわちアベノミクスを強調した安倍晋三元首相以降の日本経済について、「アベノミクスの段階は終わった。今はタカイチノミクスの時代だ」と強調した。アベノミクスによってデフレ脱却の基盤が整った以上、超低金利の時代から抜け出し、金利を引き上げるべきだとの意味とみられる。キム・ボラ記者 東京＝ファン・インチャン特派員 purple@donga.com