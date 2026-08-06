カンボジアからカザフへ移った韓国人詐欺組織、１９人検挙

カンボジアなど東南アジア一帯での取り締まりを逃れ、中央アジアのカザフスタンに潜伏していた韓国人詐欺組織が、韓国とカザフスタン当局の合同作戦で検挙された。東南アジアを離れ、中央アジアへの進出を試みた詐欺組織が摘発されたのは初めて。政府合同の「国境を越える犯罪特別対応タスクフォース（ＴＦ）」（警察庁、外交部、法務部、国家情報院）は５日、カザフスタンを拠点に活動していた韓国人詐欺組織のメンバー計１９人を検挙したと明らかにした。このうち１４人は先月２３日、カザフスタン当局との合同作戦により、アルマトイにある犯罪拠点の事務所や潜伏先で検挙された。残る５人は同じ時刻に韓国国内で逮捕された。現地で検挙されたメンバーは先月２８日から今月５日にかけて、仁川（インチョン）国際空港を通じて順次送還され、釜山（プサン）警察庁の取り調べを受けている。被疑者の大半は３０代男性で、これまでに１９人のうち１４人が逮捕された。もともとカンボジアに拠点を置いていたこの組織は、現地で取り締まりが強化されると、ベトナムを経て今年４月にカザフスタンに拠点を移した。その後、アルマトイにコールセンターを設け、金融監督院や検察などの政府機関を装って被害者に接近した。口座が犯罪に利用されたと脅して宿泊施設へ移動させ、外部との連絡を遮断した上で被害者自身に送金させる、いわゆる「セルフ監禁」の手口を使っていた。これまでに確認された被害者は韓国人１６人、被害額は約６億ウォンにのぼる。警察は、関与した人物が約４０人、被害総額は数十億ウォン台に達するとみて、余罪を捜査している。中国籍の首謀者と管理役２人は中国へ逃亡したとみられ、さらなる国際連携を進める方針だ。警察庁が同組織の東南アジアからカザフスタンへの拠点移転を把握したことが、摘発につながった。国家情報院は情報協力ルートを活用してカザフスタン当局の協力を取り付けた。カザフスタン国家保安委員会と内務省は、長年にわたる対テロ・国際連携の経験を基に、組織メンバーの追跡や監視から送還までの全過程を支援した。ＴＦ関係者は、「カンボジアで活動していた詐欺組織が東南アジアを離れ、第３地域へ移動する「２次風船効果」の実態を確認し、直ちに検挙することで、カザフスタンに根を下ろす前に食い止めた点に大きな意味がある」とし、「今後も国民の生活を破壊する国境を越えた犯罪には、必ず代償を払わせる」と述べた。チョ・スンヨン記者 cho@donga.com