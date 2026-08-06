秋美愛京畿道知事、「財政非常事態」を正式宣言

京畿道（キョンギド）の秋美愛（チュ・ミエ）知事は５日、「京畿道の財政非常事態」を正式に宣言した。秋氏は同日、京畿道庁で記者会見を開き、「新規事業はもちろん、既存事業さえ十分に維持するのが難しい状況だ」とし、「今、手を打たなければ、２、３年後には再び地方債の発行に頼る悪循環に陥りかねない」と指摘した。京畿道によると、今年は高齢者の長期療養や環境に配慮した学校給食、産後ケア費、学校給食費、家族介護手当など、暮らしに直結する必須事業の予算が１２カ月分ではなく、９カ月分しか計上されていない。１０～１２月分の予算は確保されていない。道は財源を捻出するため、約７７００億ウォン規模の減額補正予算案を編成する方針だ。京畿道は昨年、３回にわたり地方債９４３０億ウォンを発行し、発行限度額の９９．６％を使い切った。さらに、各種基金５５８８億ウォンも一般会計などに繰り入れて使った。秋氏は、「もはや工面できる財源も、危機を先送りする余力も残っていない」とし、「財政を正常化する最後の機会さえ逃してしまった」と述べた。京畿道は、取得税への依存度が高い歳入構造を財政悪化の主な原因に挙げた。不動産市況の低迷に伴い、取得税収は２０２２年の１１兆ウォンから今年は８兆ウォン台に減少した。さらに、第３期新都市での公共賃貸住宅の拡大や韓国土地住宅公社（ＬＨ）による直接開発方式により、見込まれる取得税収も６５００億ウォンから２３００億ウォン程度に減る見通しだ。このため秋氏は、道知事と高官の職務経費を削減し、歳出の構造改革を進めることにした。一過性の行事や緊急性の低い事業は中止し、調査研究の委託事業や民間委託事業も見直す。秋氏は、「財政危機を立て直すには痛みが伴うが、道民の生命と安全、脆弱層の保護に必要な予算は最後まで守る」と述べた。チョ・ヨンダル記者 dalsarang@donga.com