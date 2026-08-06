東野圭吾さん死去　「同じ本を読んだ時代」への追憶



先ごろ、日本のミステリー作家、東野圭吾さんの訃報に驚いた人は少なくなかった。韓国でとりわけ愛された作家だったことに加え、最近まで『架空犯』『透明な螺旋』など毎年のように新作を刊行し、精力的に活動していたからだ。



同じような思いを抱いた読者が多いことは、訃報が伝えられた後、韓国で広がる追悼の動きからも分かる。韓国の書店では、新作や代表作が再びベストセラーの上位に浮上した。ソウル光化門（クァンファムン）の教保（キョボ）文庫には、「名前そのものが一つのジャンルとなった作家」との紹介とともに、主な作品を集めたコーナーが設けられた。オンライン書店のアラジンやＹＥＳ２４なども、「韓国人が愛するミステリーの巨匠」との追悼の言葉を掲げ、その作品世界に光を当てた。「おかげで学生時代を孤独ではなかった」「最も悲しく衝撃的などんでん返しが、作家の死だった」といったファンの追悼の言葉も話題となった。



日本人作家の死に、韓国の読者がこれほど切ない反応を示すのはなぜだろうか。『白夜行』（２０００年）、『容疑者Ｘの献身』（０６年）、『ナミヤ雑貨店の奇蹟』（１２年）など、東野さんの作品が韓国で最も多く読まれたのは、２１世紀初頭だった。世代を超えて共有される大型文学ベストセラーがあり、本が文化とのつながりの中心にあった時代だ。『ダ・ヴィンチ・コード』『ハリー・ポッター』『アルケミスト 夢を旅した少年』など、社会現象を巻き起こすほど人気を集めた小説が多かった時代でもある。



東野さんは、その中でも村上春樹、奥田英朗らとともに、２０００年代の韓国の書店を席巻した日本小説ブームの中心にいた。教保文庫によると、韓国人初のノーベル文学賞受賞者、韓江（ハン・ガン）に次いで、１６年からの１０年間で最も多く本が売れた作家でもあった。人間心理と社会を掘り下げる緻密な物語で知られた作家だが、ミステリーファンでなくても、誰もが一度は名前を聞き、作品を読んだことのある作家だったということだ。



しかし、今は事情が大きく変わった。「名前そのものが一つのジャンルとなった作家」「韓国人が愛した作家」という形容が違和感なく当てはまる作家を見つけることが、めっきり難しい時代になった。一人の作家が世代を超え、誰もが共有する文化体験となることは、ますます少なくなっている。コンテンツの消費が多様化し、一冊の文学作品が話題の中心に立つことが減っただけでなく、読書の好みも細分化した。



インスタグラムなどの口コミをきっかけに人気が再燃する「ＭＺ世代おすすめの再ブーム」はあっても、あらゆる世代がともに読み、楽しむ本を見つけるのは難しい。本だけでなく、音楽やドラマ、映像も同じだ。アルゴリズムに基づくパーソナライズによって好みは豊かになったが、世代や階層を超えて語り合える「共通言語」は以前より少なくなった。



共に分かち合う文化的体験が確かなものだった時代。その終わり頃に東野さんがいた。６０代後半で大腸がんと闘いながらも毎年新作を書き続けた実直な作家だったため、年齢も、読書を取り巻く環境の変化も、実感してこなかっただけなのだ。この訃報がもたらした喪失感には、もう一つの郷愁がある。作家を悼む熱気の中には「同じ本を読んだ時代」への思いも少なくないのではないか。

