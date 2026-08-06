三星、ＨＢＭ５の８倍性能「次世代ｚＨＢＭ」で勝負

人工知能（ＡＩ）が質問に答えるだけでなく、実際に業務を遂行する「エージェント」へと進化する中、会話の文脈を記憶して推論できるようにするメモリ半導体の重要性が一段と高まっている。高付加価値メモリ市場を巡る競争が本格化する中、三星（サムスン）はＡＩアクセラレーターの上に広帯域幅メモリ（ＨＢＭ）を積み重ねた新たな形のメモリを公開した。三星電子は４日（現地時間）、米カリフォルニア州サンタクララ・コンベンションセンターで開幕した「ＦＭＳ ２０２６」で、次世代３次元（３Ｄ）メモリ構造（アーキテクチャー）「ｚＨＢＭ」のモックアップを公開した。ＦＭＳ ２０２６は世界最大規模のメモリ専門カンファレンスで、主要なメモリ半導体企業がそろって参加する大型イベントだ。三星が同日公開したｚＨＢＭは、ＡＩアクセラレーター（ｘＰＵ）の上にＨＢＭを積層する方式だ。従来はｘＰＵの隣にＨＢＭを積み上げていたが、これを上に載せることで、ｘＰＵとメモリの物理的な距離を縮めた。メモリと演算装置を「橋」でつないでいた方式から、同じ建物の上下階にまとめたようなものだ。物理的な距離が近づいた分、メモリ内のデータをより速くｘＰＵへ転送できる。ＡＩが推論する量が増えるほど、メモリとプロセッサの間を行き来するデータが急増するため、こうした変化によって性能を大幅に引き上げられるとの分析が出ている。三星は、実際にｚＨＢＭを搭載した次世代システムは、ＨＢＭ５を搭載したシステムに比べ、データ処理速度が８倍に高まったと明らかにした。電力当たりの性能は３倍に向上し、熱抵抗は半分以下に低下した。一方、三星とＳＫハイニックスはいずれも、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリを活用した技術にも力を入れている。三星は同日、最新のＶ－ＮＡＮＤを８層に積み重ねた「ｚＮＡＮＤ－Ｏ」のモックアップも併せて公開した。これに先立ち、ＳＫハイニックスはサンディスクと共同で、次世代ストレージ技術の高帯域幅フラッシュ（ＨＢＦ）の初の標準規格を公開している。ＨＢＭがＤＲＡＭを垂直に積み重ねたものであるのに対し、ＨＢＦはＮＡＮＤを積層して性能を最大限に高めたものだ。ＮＡＮＤは構造上、より多くのデータを保存できる上、不揮発性メモリのため、データを保持するために電流を流し続ける必要がなく、少ない電力で作動できる。業界では、両社の技術開発を基に、韓国が２０３１年まではメモリ半導体市場で首位を守るとの見通しが出ている。フランスの市場調査会社ヨール・グループのジョセフィン・ラウ氏は同日、同じイベントでこうした見通しを示し、韓国政府が５年以内にウエハーの生産量を２倍に増やす計画を策定したことや、三星とＳＫハイニックスの積極的な投資を根拠に挙げた。ただし、急速に変化するＡＩ開発環境の中で、メモリメーカーの新製品開発期間が従来の１８カ月から１２カ月へと大幅に短縮されたことは、負担になり得ると指摘した。開発速度が競争力を左右するため、市場環境に機敏に対応する企業だけが生き残れるという意味だ。チェ・ジウォン記者 jwchoi@donga.com