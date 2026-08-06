李大統領「３度のクーデターにも責任問われぬ陸軍士官学校」　士官学校統合を指示

李在明（イ・ジェミョン）大統領は５日、「クーデターを実に３度も起こした中心が陸軍士官学校なのに、一度も責任を問われなかった」とし、「国を滅茶苦茶にしておきながら、何の責任も負わないなどということがあってよいのか」と述べた。陸軍士官学校を「１２・３非常戒厳」など軍事クーデターの中心勢力だと正面から批判し、陸・海・空軍の士官学校を統合する「国軍士官学校」の創設を本格的に推進する考えを示した。李氏は同日、国防部など外交・安全保障関係省庁の業務報告で、「迅速かつ強力に、早く進めるように」と述べた。さらに、「韓国は民主化を遂げて先進国になったのに、陸軍の将官らが同調して軍事親衛クーデターを起こすなどと誰が想像しただろうか」とし、「今後は構造的に絶対にできないようにしなければならない」と強調した。李氏が大統領就任後、公の場で陸軍士官学校を批判したのは初めて。これに先立ち、政府と与党は先月１６日、陸・海・空軍の士官学校を統合した４年制の国軍士官学校を大田（テジョン）の紫雲台（チャウンデ）に創設する士官学校統合基本計画を発表したが、軍内外では依然として反発が続いている。李氏は、在韓米軍基地の返還については、「あまりにも遅れているようだ」とし、「あれこれ理由をつけて返還しないが、これは本当に問題ではないのか」と指摘した。安圭伯（アン・ギュベク）国防部長官が、「米軍には対話に消極的な姿勢がみられる」と答えると、「だから先払いで（京畿道平沢の在韓米軍基地を）提供してはならないということだ」と述べた。平沢（ピョンテク）のキャンプ・ハンフリーズへの米軍移転が完了したにもかかわらず、今なお返還されていない基地が残っている状況を指摘したものとみられる。李氏は同日、「自主国防は韓国にとって最も重要な目標だ」とし、「自らを守れないのであれば失格だ。当然、主権の一部である軍の指揮権も自ら行使しなければならない」と述べ、戦時作戦統制権の早期移管の意向を改めて示した。申圭鎭 newjin@donga.com