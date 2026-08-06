米国、データセンター向け中国製部品の輸入禁止を検討

トランプ米政権が、データセンターで使用される中国製部品の輸入を禁止する措置を検討していると、ロイター通信が４日報じた。盗聴やハッキングなど、国家安全保障上の観点から、中国への規制を強化したものとみられる。ロイター通信が同日、関係者の話として伝えたところによると、米連邦通信委員会（ＦＣＣ）は、中国製光トランシーバーの新モデルの輸入を禁止する措置を策定している。光トランシーバーは、光ファイバーケーブルを通じた高速データ伝送を可能にする装置だ。中国企業が米国のデータセンターからデータを盗んだり、マルウエアを仕込んだり、サービスを妨害したりする事態を防ぐことが狙いだ。トランプ政権は年内の施行を目指しているが、最終発表までに規制案が修正または棚上げになる可能性もあると、関係者は伝えた。米下院の「米国と中国共産党の戦略的競争に関する特別委員会」は同日、米通信事業者のネットワークから、米国内での事業を禁じられた中国国有通信会社との関連が疑われる機器が見つかったと明らかにした。同委員会が公表した報告書によると、米通信会社のシステムとデータセンターなどを接続する過程で、セキュリティー上の脆弱性が生じていた。中国を代表するハッカー集団とされる「ソルト・タイフーン」が２年前、米通信事業者をハッキングできたのは、こうした脆弱性が原因だった可能性があると、報告書は指摘した。当時、ソルト・タイフーンは米ＡＴ＆Ｔやベライゾンなど８社以上の通信事業者をハッキングし、米政府高官らの通信記録にアクセスした。一方、トランプ政権がポリシリコンおよび関連製品について最低価格を設定し、関税を課す方針だと、ロイターが報じた。ポリシリコンは半導体と太陽光発電設備の主要素材で、中国企業が市場シェアの９０％以上を占めている。これに先立ち、トランプ政権は先月２８日、中国製ヒューマノイドロボットとパワーインバーターの輸入を禁止した。米国が国家安全保障と自国産業の保護を理由に、中国製品の輸入を相次いで制限する措置は、米国に跳ね返ってくる可能性があるとの分析も出ている。例えば、中国製光トランシーバーの輸入が禁止されれば、アマゾン・ウェブ・サービスのような米クラウド企業のコストが上昇する可能性があると、ロイターは分析した。在米中国大使館は同日、「中国企業を中傷し、制裁で脅すことをやめるよう求める」とし、「必要なあらゆる対抗措置を講じる」と表明した。金喆仲 tnf@donga.com