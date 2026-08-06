アトレティコの李康仁、９日にソウルでマンＣ戦デビューか

「アウパ・アトレティ（頑張れ、アトレティコ）！」「シュットリ」こと李康仁（イ・ガンイン、２５）が、アトレティコ・マドリード（スペイン）への加入後初めて、新たなスタートを前にした期待と抱負を語った。アトレティコは５日、公式サイトなどで李康仁のインタビュー映像を公開した。１０歳の時にサッカー留学のためスペインへ渡った李康仁は、スペイン語で「このような素晴らしいクラブに加入でき、本当にうれしく幸せだ。新しいチームメートや監督、コーチ陣の皆さんに早く会いたい。世界最高と評価されるファンにも早く会いたい」と話した。李康仁はスペインの都市ではなく、ソウルでアトレティコのユニホームを着て初出場する可能性が高い。アトレティコが９日午後８時、ソウル・ワールドカップ競技場でマンチェスター・シティー（イングランド）とプレシーズンの親善試合を行うためだ。昨季スペイン１部、ラ・リーガ４位のアトレティコが李康仁の獲得を正式発表したのは、先月２５日だった。李康仁はその後、スペインへ出国しようとしたが、兵役を終えていないことが問題となった。李康仁は２０２３年杭州（ハンジョウ）アジア大会で金メダルを獲得し、兵役特例の対象となった。しかし、行政手続きが終わっておらず、韓国を離れるには兵務庁の承認を受けなければならない。李康仁は、「早くチームに合流したかったが、書類の処理に少し問題があり、残念だった」とし、「すぐにチームへ合流できるよう、最高のコンディションをつくってきた」と話した。アトレティコが公開した映像には、李康仁がクラブの練習着を着て、ＫリーグのＦＣソウルの練習場である京畿道九里市（キョンギド・クリシ）のＧＳチャンピオンズパークでトレーニングする姿も収められていた。李康仁は、「選手としても、一人の人間としても、勝利への欲が強い方だ」とし、「私にとって最も重要なのは、いつ、どの場所でもチームを助けることだ。チーム全体の目標を必ず達成したい」と強調した。アトレティコはラ・リーガで１１回、コパ・デル・レイ（スペイン国王杯）で１０回の優勝を誇る名門クラブだ。ただし、欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）では３度準優勝したものの、まだ優勝はない。李康仁はパリ・サンジェルマン（ＰＳＧ・フランス）で欧州ＣＬ２連覇を経験した後、スペインの舞台へ戻ることになった。バレンシア所属時の２０１９年にラ・リーガデビューを果たした李康仁は、２０２１年にマジョルカへ移籍し、さらに２シーズンプレーした経歴がある。李康仁は、「（アトレティコとの）アウェー戦では、ものすごい重圧を感じた。相手選手だけでなく、ファンの応援も強烈で、いつもプレーするのが難しかった。今はこのチームの一員となり、楽しみにしている。韓国にもすでにこのチームのファンは多いが、これからさらに増えると思う」と話した。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com