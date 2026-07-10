ハンファシステム、独自開発の３０トン級無人水上艇を進水

ハンファシステムは独自開発した３０トン級無人水上艇を進水させた。進水は新造船を初めて海に浮かべることで、船の誕生を祝う儀式に当たる。この無人水上艇は搭載した自律航行技術が正常に作動するかを検証する試験航行に入った。ハンファシステムは９日、３０トン級無人水上艇を先月初め、釜山（プサン）市の加徳（カドク）大橋付近で進水させることに成功したと明らかにした。この無人水上艇は現在、釜山と慶尚南道巨済市（キョンサンナムド・コジェシ）の長木（チャンモク）港を往復しながら試験航行を行っている。来年末まで人工知能（ＡＩ）を活用した自律航行技術の安定性を検証するためだ。船舶が密集してＵターンが難しい海域や、高波や強風といった厳しい条件下でも技術が正常に機能するかどうかを確認する目的だ。同社は世界の海洋防衛産業市場が有人・無人連携戦闘システムへ移行する流れに合わせ、無人水上艇の開発を加速させている。同社は３０トン級に続き、今年末には１４０トン級無人水上艇の進水も予定している。投資額は２種類の艦艇を合わせて約７００億ウォンに上る。無人水上艇は、機雷（海中に設置される地雷）の除去や敵潜水艦の探知・対処作戦など、極めて危険で長時間に及ぶ任務を担う。世界市場調査会社グランドビューリサーチによると、世界の無人水上艇市場は今年約３兆１４０億ウォンから年平均約１２％の成長を続け、２０３０年には約４兆６５８０億ウォン規模に達する見通しだ。チェ・ウォンヨン記者 o0@donga.com