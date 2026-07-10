１時間に８０ミリの猛烈な雨　ソウルの全河川を立ち入り規制

全国で１時間当たり最大８０ミリの猛烈な雨が降り、被害が相次いだ。慶尚北道栄州市（キョンサンブクト・ヨンジュシ）では７０代男性が急流に流されて行方不明となり、聞慶（ムンギョン）市では河川の水位上昇を受けて住民が避難した。世宗（セジョン）市では地下道路が浸水して通行止めとなるなど、浸水や落石の影響で各地の道路や航路が規制された。忠清北道清州市（チュンチョンブクト・チョンジュシ）では小中高校の校庭が冠水し、臨時休校となった。９日、忠清南道（チュンチョンナムド）では２２９件、忠清北道では３２３件、大田（テジョン）市では５４件の風水害通報が寄せられた。１８０ミリの雨が降った忠清南道天安市（チョナンシ）では住宅や商店、工場２９カ所が浸水し、大田市儒城区（ユソング）では裏山の土砂が道路に流れ込み、車両が破損した。世宗市ではアルム地下道路が冠水したが、車両を事前に規制したため人的被害はなかった。清州（チョンジュ）市では河川氾濫や落石の恐れから道路が通行止めとなり、住民１３８人が避難したほか、学校３校が臨時休校となった。栄州市では７０代男性が散歩中に河川の急流に流されて行方不明となり、消防隊員２２８人が捜索に当たった。聞慶市ではヨン江の水位が危険水準に達し、住民５人が避難した。ソウル全域にも大雨特報が発令され、ソウル市は午後１時から市内２９河川すべてを立ち入り規制とした。気候エネルギー環境部漢江（ハンガン）洪水統制所は９日午後０時４０分ごろ、ソウル市道林川（トリムチョン）周辺に浸水注意報を発令した。２０２４年３月に都市浸水防止法が施行されて以来、国内初の浸水注意報となる。雨は１０日午前まで首都圏と江原道（カンウォンド）で最大１５０ミリの追加降雨が予想されている。道林川一帯は、ソウルでも浸水被害が繰り返される代表的な地域だ。ソウル市の浸水履歴図を地番単位で分析した結果、２０２２年８月の豪雨で浸水し、２０２３～２０２５年にも再び浸水した建物は計１７９棟に上った。このうち８１棟が永登浦（ヨンドゥンポ）区に集中し、恩平区（ウンピョング、３１棟）、道峰区（トボング、１９棟）が続いた。特に道林川沿いの永登浦区文来洞（ムルレドン）は、水路が狭く浅いうえ地盤も低いため、１９９０年代から浸水が繰り返されてきた。一方、江南（カンナム）地域では瑞草（ソチョ）区の３棟で再浸水が確認されたのみで、江南区、松坡（ソンパ）区、江東（カンドン）区では再浸水した建物はなかった。漢江に隣接する麻浦（マポ）区、龍山（ヨンサン）区、城東（ソンドン）区でも再浸水は確認されなかった。又石（ウソク）大学消防防災学科のコン・ハソン教授は、「同じ建物が二度浸水したということは、災害原因の分析や防災インフラ整備という行政システムが十分機能していなかったことを意味する」と指摘した。天安＝イ・ジョンフン記者 チョン・ジョンヒョン記者 jh89@donga.com