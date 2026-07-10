食料品価格はスイスに次ぎ世界２位　食卓の負担を軽くしなければ

実質購買力を反映した韓国の食料品価格が、世界で２番目に高いことが明らかになった。経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の購買力平価に基づく２０２４年の物価統計によると、韓国の食料品・非アルコール飲料価格指数は１４６で、３８加盟国中、スイス（１４７）に次いで２位だった。韓国国民が負担する食費は３年連続でＯＥＣＤ加盟国の最上位圏にとどまっている。他国と比べると、韓国の物価構造はいびつだ。全体の物価はＯＥＣＤ平均を下回る一方で、食や衣類など生活に欠かせない品目だけが異常に高い。先月もネギ（３７．１％）、コメ（１１．７％）、卵（１０．３％）など、庶民の食卓に欠かせない食材価格が前年より大幅に上昇し、「買い物に行くのが怖い」とのため息が漏れている。韓国の食料品価格が突出して高い背景には、複雑な構造的問題がある。まず、食料自給率そのものが極めて低い。２０２４年時点の食料自給率は４７．９％にすぎず、コメを除けば小麦やトウモロコシなど主要穀物は事実上すべて輸入に依存している。食料供給基盤が脆弱なため、ウォン安や国際原材料価格の上昇といった外部要因に無力にならざるを得ない。非効率な流通構造も食料価格の高騰に拍車を掛けている。農産物価格に占める流通コストの割合は２０２４年時点で４９．２％に達し、タマネギなど一部品目では７０％を超える。韓国銀行は、小規模農業による生産性の低さや果物など農産物の限定的な輸入自由化、高コストの流通構造などを、食料品価格高騰の主因に挙げている。さらに、原材料価格の上昇を口実に過度な値上げや談合を行う一部企業の過度な利益追求も相まって、食料品価格の高騰に拍車をかけている。李在明（イ・ジェミョン）大統領は先月の首席補佐官会議で、「今、何より急ぐべき課題は第一も物価、第二も物価だ」と強調した。政府は一部食品企業による談合行為も庶民経済を乱す犯罪とみなし、「不寛容」の原則で対処している。しかし、脅しや警告だけで食料品価格を抑えることはできない。農業の生産性向上や流通網の無駄を取り除くなど、構造的な解決策を講じる必要がある。家庭で一食を用意する負担を何としても軽減しなければならない。