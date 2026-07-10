李在鎔・三星会長、今月末にもジェンスン・フアン氏と会談へ　光州ファブ投資など協議か

三星（サムスン）電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長が今月末、米国でＮＶＩＤＩＡのジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）との会談を推進している。先月末に「大韓民国大跳躍３大メガプロジェクト」が発表されたことを受け、光州（クァンジュ）半導体工場（ファブ）など新たに進める大規模投資に関する協力策を協議するとみられる。９日、財界によると、李氏は今月末に米シリコンバレーでフアン氏と会談するため、日程を調整していることが分かった。両氏の公式会談が実現すれば、昨年１０月にアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議をきっかけに開かれたいわゆる「チメク（チキンとビール）会合」以来、９カ月ぶりとなる。当時、李氏とファン氏は、 現代自動車グループの鄭義宣（チョン・ウィソン）会長とともに、ソウル江南区（カンナムグ）の「カンブチキン」の店舗で「カンブ」同盟を深めた。今回の会談は、とりわけ先月２９日に三星、ＳＫが政府と共同で発表した「大韓民国大跳躍３大メガプロジェクト」後に行われる点で注目されている。総額８００兆ウォン規模の光州ファブや、全国で１０００兆ウォン超規模のＡＩデータセンターを整備するうえで、ＮＶＩＤＩＡとの相乗効果が成否を左右する鍵となるためだ。韓国半導体業界が今後建設する光州ファブをはじめ、京畿道（キョンギド）の龍仁（ヨンイン）半導体クラスターを成功裏に定着させるには、ＮＶＩＤＩＡ向け納入比率を高める必要がある。ＡＩデータセンターでも、サーバー構築にはＮＶＩＤＩＡ製ＡＩチップの確保が欠かせない。ＮＶＩＤＩＡのＡＩアクセラレーターは現在、供給不足が続き、世界の大手ＩＴ企業が相次いで発注している状況だ。韓国企業は昨年１０月の李在明（イ・ジェミョン）大統領とフアン氏との会談を機に、ＮＶＩＤＩＡ製ＡＩチップ２６万枚を確保する成果も上げた。一段と緊密になっている三星電子とＮＶＩＤＩＡのパートナーシップも大きな注目点だ。両社はメモリ半導体（三星電子）と画像処理装置（ＧＰＵ＝ＮＶＩＤＩＡ）での協業を超え、ファウンドリ（半導体受託生産）分野でも協力を強化している。三星電子はＮＶＩＤＩＡの言語処理装置（ＬＰＵ）「Ｇｒｏｑ３」の受託生産を手掛けている。さらに三星電子は５月末、ＮＶＩＤＩＡなど顧客企業に世界で初めて第７世代広帯域メモリ（ＨＢＭ）のＨＢＭ４Ｅサンプルを供給しており、製品評価から最終的な量産まで協力が加速するとの期待も高まっている。パク・ヒョンイク記者 イ・ミンア記者 beepark@donga.com·