第１次トランプ政権のエネルギー長官「韓国の原潜導入、別途協定を締結すべき」

第１次トランプ政権で２０１９～２１年にエネルギー長官を務めたブルイエット元長官（６３）は８日（現地時間）、東亜（トンア）日報の書面インタビューで、韓国の原子力潜水艦（原潜）導入について、「原則的には可能だ」としながらも、「可能であることと、実現が目前に迫っていることは同じ意味ではない」と述べた。さらに、「青信号がともったのは確かだが、その先の仕組みはようやく動き始めた段階だ」とし、最初の原潜が実戦配備されるまでには「現実的に１０年以上かかる」との見通しを示した。ブルイエット氏は、原潜導入における最大の障害として、技術ではなく「法制度」を挙げた。韓米が新たな原子力協定を締結するか、現行協定を改定するまでは、「何も前に進めることはできない」と指摘した。また、「燃料が（法制度に続く）次の障害だ」とし、韓国はフランス方式にならい低濃縮燃料を希望しているものの、「誰がそれを濃縮し、供給するのかという問題が残る」と指摘した。そのうえでブルイエット氏は、原子力協定全体を改定するよりも、原潜導入に必要な範囲に限った別途の協定などを整備する方が現実的だとの考えを示した。申晋宇 niceshin@donga.com