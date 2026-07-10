非常戒厳から５８３日　大法院、尹前大統領の「内乱裁判」で初の有罪確定

「１２・３非常戒厳」を巡り、高位公職者犯罪捜査処（公捜処）が発付した逮捕状の執行を大統領警護処を動員して妨害した罪に問われた尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領に対し、大法院（最高裁）は懲役７年を確定した。非常戒厳宣布から５８３日で下された、尹被告に対する初の確定判決となる。大法院第３部（裁判長・李叔姸大法官）は９日、尹被告の特殊公務執行妨害罪などの上告審で、「原審の判断に法理を誤解した違法はない」として、懲役７年を言い渡した二審判決を確定した。尹被告が抱える８件の刑事裁判のうち、大法院の判断が示されたのは今回が初めて。裁判所は、公捜処の捜査は違法だとする尹被告側の主張について、「問題はない」と判断した。また、大統領は内乱罪と外患罪を除いて在任中は刑事裁判を受けないと定めた憲法第８４条に言及し、「在任中の刑事訴追は禁じられていても、捜査まで全面的に禁じられているとはいえない」と明言した。さらに、「尹被告の内乱罪も職権乱用の捜査過程で認知した関連犯罪であり、公捜処にはこれを捜査する権限がある」と結論付けた。公捜処による逮捕状執行は違法だったとする尹被告側の主張も退けた。裁判所は、「警護処長は逮捕状執行を拒否する具体的理由を示さず、国家の重大な利益を害する恐れも認められないため、逮捕状執行は適法だ」と判断した。そのうえで、警護処を動員して逮捕状の執行を妨害したなど、尹被告に対する容疑をすべて有罪と認定した二審判決に問題はないとした。尹被告側は判決直後、「大法院は十分な審理を行わなかった点が多く、極めて遺憾だ」としたうえで、「憲法裁判所への裁判憲法訴願を検討している」と明らかにした。同日の尹被告に対する判決言い渡しは、大法院の小法廷判決としては初めて生中継された。ヨ・グンホ記者 ソン・ヘミ記者 yeoroot@donga.com