李大統領、「レアアース大国」モンゴルと重要鉱物で協力へ

李在明（イ・ジェミョン）大統領は９日、モンゴルを国賓訪問し、ウフナー・フレルスフ大統領と首脳会談を行い、レアアースなど重要鉱物分野の協力を強化することで合意した。韓国大統領のモンゴル国賓訪問は２０１１年の李明博（イ・ミョンバク）大統領以来１５年ぶりとなる。李氏は同日、モンゴルの首都ウランバートルの政府庁舎でフレルスフ氏と首脳会談を行った後、共同宣言を通じて重要鉱物のサプライチェーン多角化に取り組むことで一致した。モンゴルはロボットや電気自動車など先端産業の中核原料とされるネオジムなどレアアースの埋蔵量が世界２位とされる。さらに、合金鉄や特殊鋼の製造に使われるモリブデンをはじめ、さまざまな希少金属を大量に保有している。李氏はモンゴル国営通信社モンツァメとのインタビューで、「重要鉱物サプライチェーンのすべてのビジネス段階に共に参加するモデルを構築しよう」とし、「優れた鉱物資源と発展の潜在力を持つモンゴルと、鉱業探査、技術開発、産業革新の力量を備えた韓国が協力すれば、サプライチェーンの中核パートナーになり得る」と強調した。両国は「韓・モンゴル関係」を黄金時代へと発展させるため、戦略的パートナーシップをさらに深化させることで一致した。２０３０年までに貿易規模を１０億ドル（約１兆５０８４億ウォン）に拡大する目標を掲げ、モンゴルに第２国立がんセンターを建設する事業など、２１件の了解覚書（ＭＯＵ）を締結した。李氏は今回の首脳会談を通じ、北朝鮮と外交関係を維持しているモンゴルを通じて、北朝鮮との対話再開に向けた友好的な環境づくりの方策も模索するとみられる。李氏は「韓国政府の韓半島平和・協力構想について申し上げ、大統領は韓半島と北東アジアの平和と安定の重要性に積極的に共感してくださった」とし、「韓半島の非核化と平和定着に向けた韓国政府の努力を常に支持する意向を示してくださり感謝している」と述べた。ウランバートル＝ユン・ダビン記者 empty@donga.com