メッシ先頭、５６年ぶり「２桁得点王」なるか

世界屈指のストライカーたちによる得点王争いが繰り広げられている２０２６年北中米ワールドカップ（Ｗ杯）で、５６年ぶりに１大会２桁得点を記録して得点王に輝く選手が誕生するかに注目が集まっている。Ｗ杯史上、１大会で２桁得点を挙げて得点王となった選手はわずか３人しかいない。１９５４年スイス大会ではコチシュ・シャーンドル（ハンガリー）が１１得点で得点王となり、１９５８年スウェーデン大会ではジュスト・フォンテーヌ（フランス）が１３得点で大会最多得点を記録した。さらに１９７０年メキシコ大会ではゲルト・ミュラー（ドイツ）が１０得点を挙げ、得点王に贈られるゴールデンブーツを獲得した。北中米Ｗ杯出場選手の中で２桁得点に最も近いのは、９日現在８得点で得点ランキング首位に立つ「サッカーの神様」リオネル・メッシ（アルゼンチン）だ。メッシは先月１７日のアルジェリアとの１次リーグ初戦でハットトリックを達成して大会の幕を開けると、８日のエジプトとの決勝トーナメント２回戦まで５試合連続でゴールネットを揺らした。メッシが１２日午前１０時キックオフのスイスとの準々決勝で２得点以上を挙げれば、ミュラー以来５６年ぶりのＷ杯１大会２桁得点に到達する。さらに残り試合で５得点を追加すれば、フォンテーヌと並ぶＷ杯１大会最多得点記録に並ぶ。メッシにとって今大会は６度目のＷ杯だ。メッシはアルゼンチンが優勝した２０２２年カタール大会と、準優勝した２０１４年ブラジル大会でゴールデンボール（最優秀選手賞）を受賞した。しかし、ゴールデンブーツを手にしたことはまだない。カタール大会では７得点を挙げたものの、８得点を記録したフランスのエース、キリアン・エムバペにゴールデンブーツを譲った。今大会で得点王２連覇を狙うエムバペは、７得点でメッシに次ぐ２位につけている。エムバペはノルウェーの怪物ストライカー、アーリング・ハーランド（３位）と得点数では並んでいるが、アシスト数（エムバペ２、ハーランド０）で上回り、上位に立っている。国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）はＷ杯得点ランキングを決める際、得点数が並んだ場合はＦＩＦＡ技術研究グループが認定したアシスト数を比較する。得点数、アシスト数ともに同じ場合は、出場時間の短い選手が上位となる。エムバペ率いるフランスは１０日午前５時、モロッコとの準々決勝に臨む。ハーランド擁するノルウェーは１２日午前６時、「サッカーの母国」イングランドと準々決勝で対戦する。フランスとノルウェーはアルゼンチンより先に準々決勝を戦うため、エムバペとハーランドがハットトリックを達成すれば、メッシより先に１大会２桁得点に到達する可能性がある。金培中 wanted@donga.com