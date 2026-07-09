仏ルペン氏、大統領選出馬へ　上告で電子監視ブレスレット回避

フランス右翼政党「国民連合（ＲＮ）」の有力大統領候補であるルペン下院議員は７日、司法リスクを抱えながらも来年の大統領選挙に出馬する考えを表明した。ルペン氏は同日、控訴審で欧州議会の資金流用を巡る事件で有罪判決を受けたが、フランス破棄院（最高裁）に上告する方針を明らかにした。ルペン氏は「大統領選に出馬する。その考えを変えるつもりはない」と述べた。仏紙ル・モンドなどによると、ルペン氏は公金横領と詐欺共謀の罪で、控訴審で懲役３年、罰金１０万ユーロ（約１億７千万ウォン）、被選挙権停止４５カ月の判決を受けた。ただ、控訴審は懲役３年のうち２年を執行猶予とし、残る１年は電子監視ブレスレットによる自宅監視を命じた。さらに、被選挙権停止期間４５カ月のうち３０カ月は執行を猶予し、残る１５カ月については昨年の一審判決以降の期間で満了したと判断した。このため、ルペン氏は制度上、来年４月のフランス大統領選への出馬が可能となった。ルペン氏は「被選挙権停止は民主主義にとって重大な問題だ」としたうえで、「フランス国民が投票の自由を取り戻したことをうれしく思う」と述べた。さらに、「（破棄院への上告により）控訴審判決の効力は停止される。そのため電子監視ブレスレットを着けることなく選挙運動ができる」と主張した。ルペン氏はこれまで、電子監視ブレスレット装着などで選挙運動に制約が生じる刑が確定した場合は、大統領選への出馬を見送り、国民連合のバルデラ党首を大統領候補として支持する考えを示していた。しかし、同日の控訴審判決を受け、その方針を変更した。ルペン氏は「私が大統領に当選すれば、バルデラ党首を首相に任命する」と述べた。ルペン氏の大統領選出馬は今回で４度目となる。同氏は２０１１年に父のジャンマリー・ルペン氏の後を継いで党首に就任し、１２年の大統領選に初挑戦したが３位（１７.９％）に終わった。１７年と２２年の大統領選では決選投票に進出して波乱を起こしたものの、「右翼政権だけは阻止しなければならない」との世論に直面し、マクロン大統領に敗れた。現在、国民連合は政党支持率でトップ（約３５％前後）を維持し、左派連合（約２５％）、マクロン大統領系（約１４％）を上回っており、これまでで最も政権獲得の可能性が高いとみられている。柳根亨 noel@donga.com