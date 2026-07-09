ＩＯＣがロシアへの資格停止解除　ＬＡ五輪出場への道開く

ロシアが２０２８年のロサンゼルス五輪から、再びオリンピックの舞台に戻ることになった。２０２２年のウクライナ侵攻以降では６年ぶり、完全なロシア代表として見れば２０１６年のリオデジャネイロ五輪以来１２年ぶりの復帰となる。国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は７日（現地時間）に理事会を開き、ロシア・オリンピック委員会（ＲＯＣ）に対する資格停止処分を暫定的に解除することを決めたと発表した。あわせて、各国際競技連盟（ＩＦ）に勧告していたロシア選手への参加制限措置も撤回すると明らかにした。ＩＯＣは「２０２８年ロサンゼルス五輪とドロミーティ・ヴァルテッリーナ冬季ユース五輪の予選がすでに始まっていることを踏まえ、両大会への出場機会をすべての選手に与える必要があると判断した」と説明した。ジンバブエの元競泳選手であるカースティ・コベントリーＩＯＣ会長は、「ジンバブエが（人権弾圧などを理由に西側諸国から）制裁を受けた際、その代償を私も背負わなければならなかったとしたら、私は今この立場にはいなかっただろう」と述べ、「ロシア選手の大会参加を認めるものであって、ロシアによるウクライナ侵攻を支持するという意味では決してない」と強調した。ロシアはこれまでも国家ぐるみのドーピング疑惑を受け、２０１８年平昌（ピョンチャン）冬季五輪から「ロシアからのオリンピック選手（ＯＡＲ）」などの名称で、個人資格として五輪に参加してきた。ＩＯＣは個別のドーピング検査を実施した上で、ロシア選手に国際大会出場資格を付与する方針だ。ただ、ロシア国旗と国歌の使用については、「適切な時期」に改めて判断するとした。これに対し、ウクライナのマトビー・ビドニー青年スポーツ相は、「戦況は悪化しただけで、戦争状態であることは何も変わっていない。なぜＩＯＣはルールを変更するのか」と疑問を呈した。ウクライナ外務省も「憂慮している」との声明を発表した。任寶美 bom@donga.com