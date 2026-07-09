「２度乗り換えても遅刻」　地下鉄１号線遅延に通勤客が怒り

８日朝、ソウル地下鉄１号線の一部区間で電力供給トラブルが発生し、通勤客が大きな影響を受けた。韓国鉄道公社（ＫＯＲＡＩＬ）によると、この日午前７時２９分ごろ、ソウル地下鉄１号線の倉洞（チャンドン）駅―新里門（シンイムン）駅間の下り線で電力供給トラブルが発生した。ＫＯＲＡＩＬは緊急対応のため、道峰山（トボンサン）駅―地下清凉里（チョンニャンニ）駅間の下り線の運行を一時中断し、この影響で上下線とも列車の遅延や間引き運転が続いた。復旧作業は発生から約２時間２０分後の午前９時４８分ごろに完了し、その後は上下線とも通常運行に戻った。この日のトラブルで運行に支障が生じた列車は計３８本で、それぞれ約１０～２０分遅れたことが分かった。地下鉄の混乱で通勤客は大きな不便を強いられた。１号線の主要駅である龍山（ヨンサン）駅とソウル駅には、運転間隔が延びた列車を待つ利用客が殺到した。一部の市民は列車の遅れで出勤時間に間に合わなくなり、バスやタクシーなど別の交通手段へ切り替えた。ソウル駅近くのタクシー乗り場には地下鉄の代わりに利用しようとする人が長蛇の列をつくった。ある市民はソーシャルメディア（ＳＮＳ）に「よりによって通勤時間帯に地下鉄が遅れ、結局ほかの路線を乗った」「２度も乗り換えたのに会社に遅刻した」と不満を書き込んだ。「今日は雨まで降っているのに列車遅延まで起きて混乱している」といった反応も相次いだ。ＫＯＲＡＩＬ運行区間では、電力供給トラブルによる運行障害が繰り返されてきた。昨年６月にも地下鉄１号線の安養（アニャン）駅―九老（クロ）駅間の上り線で電力供給トラブルが発生し、列車１本が停止して乗客約４７０人が降車した。２０２３年６月には京義（キョンイ）線の水色（スセク）駅―新村（シンチョン）駅間で、当時の国家鉄道公団による改良工事中の施工不良で停電が発生し、約３時間にわたって列車４２本の運行が遅れた。ＫＯＲＡＩＬは「正確な原因を調査中だ」とした上で、「今回の事故原因を究明し、原因に応じた再発防止策を講じる」と説明した。チェ・ヒョジョン記者 イ・チュクボク記者 hyoehyoe22@donga.com