ＩＭＦ、今年の韓国成長率１．９％から２．６％に上方修正　「半導体など輸出好調」

国際通貨基金（ＩＭＦ）は、今年の韓国経済が前年比２．６％成長するとの見通しを示した。中東戦争によるエネルギー価格上昇の負担にもかかわらず、半導体と人工知能（ＡＩ）ハードウェアの輸出好調が続いているとして、直前の発表より見通しを０．７％ポイント引き上げた。ＩＭＦは８日（現地時間）、７月の世界経済見通しの改定版で、今年の韓国経済成長率の見通しを２．６％と発表した。今年４月の見通し１．９％から大幅に上方修正された。韓国の成長率見通しの上方修正幅は、ＩＭＦが今回発表した主要３０カ国の中で最も大きい。来年の成長率見通しも２．１％から２．５％へと０．４％ポイント引き上げられた。ＩＭＦは韓国を台湾、タイ、マレーシアとともに、ＡＩハードウェアの純輸出上位４カ国に挙げた。中東からのエネルギー輸入への依存度が高く、戦争による悪影響を受けやすいものの、半導体やＡＩ（人工知能）向けハードウェアの輸出好調がその影響を上回ったと分析した。また、今年第１四半期（１～３月）の韓国の実質成長率（年率換算）が７．５％となり、４月時点の予測値（１．８％）を大幅に上回ったことも反映された。今年の世界経済の成長率見通しは３．０％となり、４月時点の予測から０．１ポイント引き下げられた。中東情勢の影響でエネルギー価格の高止まりが続くユーロ圏（０．９％）と日本（０．６％）については、それぞれ０．２ポイント、０．１ポイント下方修正された。一方、中国（４．６％）は先端製造業や輸出の好調を背景に、成長率見通しが０．２ポイント引き上げられたものの、内需の低迷や構造的な景気減速要因が依然として残ると評価された。米国（２．３％）については、従来の見通しが据え置かれた。ＩＭＦは、エネルギー価格と食料価格の上昇を反映し、今年のインフレ率見通しを４月時点から０．３ポイント引き上げ、４．７％と予測した。この見通しは、今月中旬以降にホルムズ海峡の航行への支障が緩和され、来年３月ごろまでにエネルギー供給や物流環境が戦争前の水準に回復するとの前提に基づいている。また、アジア開発銀行（ＡＤＢ）も同日、「アジア経済見通し」を公表し、今年の韓国の成長率見通しを２．６％とした。４月時点の予測（１．９％）から０．７ポイント上方修正した。あわせて、今年の韓国の消費者物価の上昇率についても、従来の２．３％から２．７％へ引き上げた。世宗市＝イ・サンファン記者 payback@donga.com