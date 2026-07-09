米・イラン再び空爆応酬　米、イラン産原油の制裁解除も撤回

米国は７日（現地時間）、戦闘終結に向けた覚書（ＭＯＵ）締結から約３週間で、イランを標的とした大規模な空爆に踏み切った。これに対しイランも、バーレーンとクウェートの米軍基地などを攻撃して応戦した。米国は先月のＭＯＵ署名後に実施したイラン産原油に関する制裁解除措置も撤回した。最近、イランが原油輸送の要衝であるホルムズ海峡で民間船舶への攻撃を相次いで行ったことを受け、米国は軍事行動と経済制裁を同時に講じる強硬対応に乗り出した。ＭＯＵ締結によって実現した停戦と交渉が危機に直面しているとの懸念も出ている。中東を管轄する米中央軍は同日、Ｘ（旧ツイッター）を通じて、「国際水路で罪のない民間船員が乗る商船を攻撃したイランに甚大な代償を払わせるため、強力な連続空爆を開始した」と発表した。また、「今回の米軍の空爆は、ホルムズ海峡を航行していた商船３隻をイランが攻撃したことへの対応だ」とし、「イランの攻撃は正当性のない危険な行為であり、停戦合意に明白に違反している」と非難した。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは米政府高官の話として、今回の対イラン空爆は、先月のＭＯＵ締結後に行われた空爆に比べて４～５倍の規模だったと伝えた。米国とイランは先月２６～２８日にも、イランによる商船攻撃を機に、互いの軍事施設を空爆した。米財務省外国資産管理局（ＯＦＡＣ）は７日、先月２１日に発給したイラン産原油の生産、引き渡し、販売を認める６０日間の暫定ライセンスも取り消した。イラン政府は声明で、米国による制裁解除措置の撤回はＭＯＵ違反だと反発した。申晋宇 niceshin@donga.com