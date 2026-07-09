教師の６７％「生徒がヘイト表現」　「校内暴力」と同様に深刻な問題

小・中・高校の生徒の間で、特定の地域や歴史的出来事をあざけったり、おとしめたりする表現が広く使われているとの調査結果が出た。東亜（トンア）日報が最近、韓国教員団体総連合会に依頼し、全国の小・中・高校の教師３０５人を対象に実施したアンケートでは、今年１学期に生徒が政治的な事柄について、あざけりや侮蔑、ヘイト表現を使うのを耳にしたと答えた教師は６７％にのぼった。培材（ベジェ）高校で起きた５・１８光州（クァンジュ）民主化運動を揶揄する応援騒動も、若者の間にまん延するヘイト表現文化に起因しているのではないかとの懸念を抱かせる。教師らは、生徒がヘイト表現を覚える入り口として、ユーチューブやソーシャルメディアを挙げた。オンライン上には著名人の死をあざけったり、容姿や地域、家庭環境などをおとしめたりするコンテンツがあふれ、それに触れた生徒たちがソーシャルメディアや日常会話で流行語のようにまねて使っているという。多くの生徒は、ヘイト表現の背景にある歴史的な痛みや政治的な背景も知らず、軽い遊び感覚で使っている。暴力的な言葉を使いながら、それが暴力だと認識していないことも、歴史的事実をゆがめられた形で受け止めていることも、軽視できる問題ではない。今回の調査に回答した教師の半数以上は、生徒のヘイト発言を正すことは容易ではないと答えた。教師が問題発言を制止すれば児童虐待だと訴えられ、発言に関する事実の誤りを正そうとすれば政治的中立性違反として苦情を申し立てられることを恐れ、口を閉ざさざるを得ないという。教室であざけりや侮蔑が蔓延しているのに、それを制止できないのであれば、教師の権威は失墜するほかない。教師の権威低下がヘイトの拡散を助長し、そのヘイト文化が再び教師の権威と公教育を弱体化させる悪循環が起きている。若者が反抗的な仲間文化を持つことは、自然な成長過程と見ることもできる。しかし、度を超えたあざけりや侮蔑は言葉による暴力である。学校は多様な背景を持つ生徒たちが互いを尊重し、共に生きる方法を学ぶ共同体だ。幼い頃から、あざけり、あざけられる文化に慣れた世代が、大人になって健全な共同体を築くことを期待するのは難しい。ヘイト発言は校内暴力と同様に深刻な問題として扱わなければならない。子どもは大人を映す鏡だ。暴言やあざけりが日常化した大人の政治文化が、子どもたちの言葉遣いに悪影響を及ぼしていないか、私たち自身が省みる必要がある。