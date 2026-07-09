ＨＤ韓国造船海洋、「海上データセンター」開発へ

ＨＤ韓国造船海洋が、フランスのエネルギー管理大手シュナイダーエレクトリックと手を組み、海上に浮かべるデータセンター「浮体式データセンター（ＦＤＣ）」の技術開発に乗り出す。ＨＤ現代（ヒョンデ）の造船部門中間持ち株会社であるＨＤ韓国造船海洋は８日、前日にシュナイダーエレクトリックとＦＤＣインフラ技術の共同開発に向けた業務協約（ＭＯＵ）を締結したと発表した。ＨＤ韓国造船海洋はＦＤＣのハードウエアを、シュナイダーエレクトリックはＦＤＣのソフトウエア分野を担当する見通しだ。今回の協力により、ＨＤ韓国造船海洋は船舶建造で培った技術を生かし、浮体構造物の設計と建造を担うものとみられる。シュナイダーエレクトリックは、データセンターの電力・冷却・エネルギー管理技術を持つ企業だ。海水を冷却に利用するＦＤＣは、陸上データセンター建設に伴う用地確保の難しさを解決する代替策として注目されている。ただ、海上に浮かぶという特性上、振動や傾斜、塩分を含む大気や湿度変化などの環境下で運用しなければならない。サーバーの寿命に影響を及ぼしかねないこうした環境を適切に管理する技術力が鍵となる。両社は海上環境に適したＦＤＣインフラソリューションを開発する計画だ。金炯寬（キム・ヒョングァン）ＨＤ韓国造船海洋代表は、「今回の協業を通じて、大規模・高密度のコンピューティングインフラを海上で安定的に実現する中核技術を開発したい」と話した。チェ・ウォンヨン記者 o0@donga.com