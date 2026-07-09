韓米日、ＳＭＲ輸出同盟「３、４カ国に共同進出」

李在明（イ・ジェミョン）大統領が出席した北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）首脳会議で、韓国、米国、日本はインド太平洋地域など第３国の原子力発電所市場への進出に向け、小型モジュール炉（ＳＭＲ）輸出の協力体を構築することで合意した。人工知能（ＡＩ）の普及で各国の電力需要が急増する中、韓米日が次世代原発技術であるＳＭＲの「輸出同盟」体制を発足させた形だ。趙顕（チョ・ヒョン）外交部長官とルビオ米国務長官、茂木敏充外相は７日（現地時間）、ＮＡＴＯ首脳会議を機にトルコ・アンカラで韓米日外相会議を開き、ＳＭＲ配備に関する協力覚書（ＭＯＣ）に署名した。ＭＯＣには、ＳＭＲ建設事業への支援、３カ国企業によるコンソーシアム構成、事業資金の調達、技術・燃料・装備支援などが盛り込まれた。外交部と米国務省は「民間原子力分野でそれぞれ強みを持つ３カ国にとって、原子力産業間の相互利益につながる協力の機会だ」と強調した。米国の基盤技術、韓国の建設能力、日本の素材・部品など各国の強みを合わせ、相乗効果を生み出せるということだ。韓国政府はインド太平洋地域でＳＭＲ導入を希望する３、４カ国を念頭に、米国、日本との輸出協力を強化する方針だ。ベトナムをはじめ、シンガポール、英国、チェコなどはすでにＳＭＲ導入の意向を明らかにしている。２０２５年時点で７５億ドル（約１０兆ウォン）規模のＳＭＲ市場は、４０年には３千億ドル規模に達すると見込まれている。「原発強国」を目指す中国がＳＭＲ輸出で世界のエネルギー覇権競争に乗り出す中、韓米日が手を組んだ形だ。李氏は同日、ＮＡＴＯのルッテ事務総長と会談し、韓国とＮＡＴＯの「防衛産業サプライチェーン構築」について協議し、調達基本協定締結に向けた交渉開始を公式に宣言した。魏聖洛（ウィ・ソンラク）国家安保室長は現地での記者会見で、「協定が締結されれば、年間１５兆ウォン規模と推算されるＮＡＴＯ共同調達市場に韓国企業が参加する制度的基盤が整う」とし、「既存の弾薬供給事業に加え、防衛産業・原材料事業にも韓国がオブザーバーとして参加することになった」と明らかにした。ＮＡＴＯとの兵器標準化などを通じて、カナダ潜水艦受注失敗の原因に挙げられる「ＮＡＴＯの壁」を乗り越えることが狙いだ。大統領府高官は「できるだけ早期に調達基本協定を妥結できるよう努力している」とし、「協定が締結されれば、ＮＡＴＯ加盟国と共同調達を行ったり、防衛産業協力体制に参加したりする道が広がる」と述べた。申나리 journari@donga.com