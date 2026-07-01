「４６０億ウォン資金洗浄」　犯罪用口座組織１０９人摘発

犯罪用口座などを使って違法収益を資金洗浄していた組織が全国で相次いで摘発され、１０９人が検挙された。洗浄された資金は４６０億ウォンを超える。ある組織はペーパーカンパニーを前面に出し、資金を合法資金のように装って洗浄し、別の組織は商品券を現金化した後、暗号資産（仮想通貨）に換えて海外へ送金していた。組織員に月給１０００万ウォンを支給していた組織もあった。ソウル警察庁サイバー捜査課は３０日、昨年１～６月にかけて、ボイスフィッシングや投資詐欺組織と連携し、被害金約４１５億ウォンを資金洗浄した疑い（通信詐欺被害返還法違反、犯罪収益隠匿規制法違反など）で、首謀者（３１）ら３人を逮捕し、組織員１９人を書類送検したと発表した。慶尚北道栄州市（キョンサンプクト・ヨンジュシ）を拠点とする暴力団出身の首謀者は、２０２４年１０月、架空の商品券会社を設立し、会社名義の口座で被害金を受け取り、合法資金のように装っていた。事業者登録だけを行い、実際の商品券取引は存在しないペーパーカンパニーだった。同じ組織から繰り返し送金を受けると疑われる可能性があると判断し、昨年２月からテレグラムなどを通じて組織員を増やし、手口を変えた。個人名義の犯罪用口座６７口座を確保し、資金を複数の口座に分散送金することで資金の流れを隠した。首謀者は利益の２％を手数料として受け取り、組織員には役割に応じて毎月２５０万～１０００万ウォンを支給した。組織員の大半は忠清北道陰城郡（チュンチョンプクト・ウムソングン）と鎮川郡（チンチョングン）出身の２０～３０代で、地元の先輩・後輩だった。検挙されても他の組織員の存在を明かさないよう供述指針を共有し、罰金が科されれば全額を肩代わりする内部規定まで設けていた。大邱（テグ）でも犯罪用口座組織が摘発された。大邱警察庁は、犯罪用口座７８口座を集めて犯罪組織に売り渡した３８人を検挙し、このうち１４人を逮捕した。彼らは賭博サイトの賭け金など３７億７０００万ウォンを資金洗浄し、一部は商品券に換える手口を使っていた。京畿道華城市（キョンギド・ファソンシ）では、「取引実績」を名目に犯罪用口座を集めた組織２８人が摘発され、このうち１５人が逮捕された。華城市の東灘（トンタン）警察署によると、彼らは融資希望者に「デビットカードの利用実績を積めば融資が受けられる」と持ちかけて口座を確保し、それを悪用してフィッシング被害金８億８３１９万ウォンを引き出した疑いが持たれている。警察は犯罪用口座を提供した２１人も書類送検した。チョン・ジョンヒョン記者 大邱＝ミョン・ミンジュン記者 punch@donga.com