ＳＩＰＲＩ「北朝鮮の核弾頭６０発」　３年で保有数倍増

北朝鮮がこの１年で核弾頭を１０発増やし、計６０発を保有していると推定されるとの報告書が公表された。同じ報告書が２０２３年の北朝鮮の核弾頭保有数を３０発と推定していたことを踏まえると、この３年間で保有量は２倍に増えたことになる。スウェーデンのシンクタンク、ストックホルム国際平和研究所（ＳＩＰＲＩ）は８日に公表した「ＳＩＰＲＩ年鑑２０２６年版」（今年１月時点）で、北朝鮮の核弾頭推定保有数を昨年の５０発から今年は６０発へ引き上げた。１年間で２０％増加した計算だ。特に北朝鮮は、核弾頭９０発分を製造できる核分裂性物質を保有していると推定され、このうち６０発が実際に核弾頭として組み立てられたと分析された。ＳＩＰＲＩは「北朝鮮は核兵器を『指数関数的に』拡大すると公言した目標を達成するため、核戦力の開発を加速している」とし、今後数年間で核弾頭数が増加するとの見通しを示した。中国は前年比２０発増の６２０発の核弾頭を保有していると推定された。ＳＩＰＲＩのビタリー・ペドチェンコ上級研究員は、日本経済新聞に対し、「中国は核弾頭数を急速に増やしており、３０年には１０００発を超える可能性が高い」と語った。今年の各国の核弾頭推定保有数は、ロシア５４２０発、米国５０４２発、中国６２０発、フランス３７０発、英国２２５発、インド１９０発、パキスタン１７０発、イスラエル９０発、北朝鮮６０発となっている。フランスは今年３月に核弾頭増強の方針を表明した。英国は２１年以降、関連情報の公表を中止しているが、核戦力を増強していると推定されている。ＳＩＰＲＩは、「核保有国間の直接的な危機管理のための意思疎通の経路が狭まる中、事故や誤認などによって核兵器が使用される危険性が高まっている」と指摘した。黃仁贊 hic@donga.com