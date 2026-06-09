金承奎「ＰＫ戦なら任せて」　Ｊリーグで磨いた勝負強

サッカー韓国代表のＧＫ金承奎（キム・スンギュ、３６、ＦＣ東京）にとって、２０２６年北中米ワールドカップ（Ｗ杯）は４度目のＷ杯となる。２０１４年ブラジルＷ杯でＧＫ３人の中で最年少だった金承奎は、今や代表チームで最年長選手となった。「今大会が自分にとって最後のＷ杯になる」と語る金承奎に、最近新たなモチベーションとなる知らせが届いた。米国で行われた韓国代表のＷ杯事前キャンプに参加していた４日、父親になったのだ。モデル出身の妻、キム・ジンギョンさん（２９）が韓国で長女を出産した。８日、メキシコ・サポパンの韓国代表ベースキャンプで取材に応じた金承奎は、「そばにいてあげられず、妻と娘に申し訳ない。（娘には）おなかの中にいる時から自分だけは似てほしくないと言っていたが、自分と妻がうまく混ざったようだ」と笑い、「娘と妻への良いプレゼントになるよう、Ｗ杯で良い成績を残したい」と話した。金承奎は２０２２年カタールＷ杯で、グループリーグから決勝トーナメント１回戦までの４試合に韓国代表の正ＧＫとして出場した。しかし大会後、２度にわたる膝の負傷に見舞われ、代表の正ＧＫの座から遠ざかった。手術とリハビリの長いトンネルを潜り抜けた金承奎は、昨年９月のメキシコとの親善試合（２－２）で約１年８カ月ぶりに代表戦へ復帰した。金承奎は「（負傷のため）昨年の今ごろは北中米Ｗ杯の最終メンバー入りなど想像もできなかった。苦しい時期を乗り越えた末に、贈り物のようなチャンスを得た」と語った。２０２６年北中米Ｗ杯から本大会出場国数は従来の３２カ国から４８カ国に拡大され、決勝トーナメントは３２チームによる戦いから始まる。決勝トーナメント１回戦から始まったカタールＷ杯に比べ、一発勝負の試合が１６試合増えるため、ＰＫ戦の重要性もさらに高まった。金承奎はＫリーグの蔚山（ウルサン）時代にＰＫ戦と同じ地点から蹴られるＰＫで何度も好セーブを見せてきた。金承奎のＫリーグ通算ＰＫ失点率は６３％。金承奎と代表の正ＧＫの座を争う趙賢祐（チョ・ヒョヌ、３５、蔚山）のＫリーグ通算ＰＫ失点率は７１％だ。金承奎は、「以前からＰＫやＰＫ戦には自信があった。最近は日本のＪリーグでＰＫ戦を数多く経験し、自信を深めるとともにＰＫ戦を止める感覚も磨くことができた」と語った。金承奎がＪリーグで継続的にＰＫ戦を経験できたのは、「Ｊリーグ１００年構想リーグ」のおかげだ。２０２６～２０２７シーズンから、８月開幕・翌年５月終了の秋春制へ移行するＪリーグは、Ｗ杯が開催される今年前半に選手の実戦機会を確保するため、「Ｊリーグ１００年構想リーグ」という特別大会を開催した。２月から６月まで各チーム１８試合を戦った同大会の特徴は、引き分けがないこと。規定時間内に決着がつかなければ、直ちにＰＫ戦を行い勝敗を決めた。そこには、選手たちにできるだけ多くＰＫ戦を経験させることで「Ｗ杯ＰＫ戦の悪夢」を繰り返さないようにする狙いが込められている。日本代表は２０１０年南アフリカＷ杯と２０２２年カタールＷ杯でいずれも１６強入りしたが、ＰＫ戦で敗れて８強進出を逃した。北中米Ｗ杯に出場する日本代表ＧＫ３人のうち２人はＪリーグ所属だ。特別大会で金承奎がゴールを守ったＦＣ東京は、６度のＰＫ戦で４勝２敗を記録した。金承奎は「最近のキッカーはＧＫの動きを最後まで見て蹴ることが多い。結局は心理戦に勝たなければ、ＰＫ戦で良い結果は得られないと思う」と語った。金培中 wanted@donga.com