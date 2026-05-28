在韓米軍司令官「韓国は中国にとって短剣のような存在」

在韓米軍のブランソン司令官（写真）が最近、米ポッドキャスト番組に出演し、「中国の立場から見れば、韓国は短剣であり、日本は盾だ」と述べた。トランプ米政権が在韓米軍の戦略的柔軟性を拡大するとの見方が出ている中、ブランソン氏が対中牽制における韓国の重要性を強調したものとみられる。２６日（現地時間）、米陸軍戦争大学によると、ブランソン氏は最近、同大学の中国地上戦力研究センター（ＣＬＳＣ）が配信するポッドキャストに出演し、「中国東部沿岸から外側を眺めれば、彼らの目にはアジアの中心部に突き刺さった短剣のような存在である韓国が見える」と述べた。さらに、「日本は、中国が南シナ海へ進出しようとする野望を阻止する一種の盾であり、最後の防衛線のような存在だ」と強調した。また、フィリピンに配備された米軍の中距離ミサイルシステム「タイフォン」に触れ、「米国は中国の南シナ海進出を事実上封じ込めた」と主張した。ブランソン氏は、韓国、日本、フィリピンのミサイル、通信網、指揮体系などを連結した多層的軍事ネットワークを「キル・ウェブ」と名付けた。ブランソン氏は「キル・ウェブを適切に発展させ、正しい形で状況を把握・理解できれば、戦争を行わずに済む状況を得られる」と強調した。アジア同盟国との軍事協力体制を強化することで、対中抑止力を確保する意図とみられる。三星（サムスン）との軍事協力にも言及した。ブランソン氏は「われわれは現在、三星とともに優れた『グレー・クラウド』インフラを開発している」とし、「通信が遮断されたり性能が低下したりする状況でも、域内同盟国同士が相互に連絡を取り合うためのものだ」と説明した。ブランソン氏は昨年５月にも、韓国を「日本と中国の間に浮かぶ空母」に例え、韓国の戦略的重要性を強調した。イ・ジユン記者 asap@donga.com