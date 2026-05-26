三星電子・ＳＫハイニックスの巨額成果給に系列各社反発　「うちは“三星後者”“ローニックス」と自嘲

半導体スーパーサイクル（超好況）を迎えた三星（サムスン）電子とＳＫハイニックスが、従業員１人当たり年間最大６億～７億ウォン台の成果給を支給することを決めたことで、三星とＳＫの他系列会社でも成果給制度の見直しが新たな「課題」となっている。２５日の業界によると、今年の賃金交渉を終えた三星ディスプレイと三星電機では、成果給制度の改善問題だけがなお決着していない。三星ディスプレイの労使は今年、「最高実績インセンティブプログラム」を新設し、下半期（７～１２月）中に具体的な成果給案について協議することで合意した。２０２２年に過去最高の業績を上げながらも、明確な基準がなく追加成果給をほとんど受けられなかったとの労組側の問題提起を、会社側が受け入れたとの見方が出ている。ユ・ハラム三星超企業労組三星ディスプレイ支部長は、「今年の三星電子の賃金交渉の結果を見極めたうえで、成果給水準について再度協議する」と話した。三星電機も、超過利益成果給（ＯＰＩ）の算出方式について、経済的付加価値（ＥＶＡ）の２０％と営業利益の１０％のいずれかを選択する案をめぐり、上半期（１～６月）中に従業員の意見を集約する方針だ。シン・フンシク三星電機尊重労組委員長は、「昨年末に交渉を開始した当時は約２８００人だった組合員数が、現在は４１００人規模に増えた」とし、「成果給体系の改善を求める社内の機運が強まった結果だ」と語った。三星電子に先立ち、営業利益の１０％に当たる成果給支給を確定していたＳＫハイニックスでは、ＳＫグループ内部での剝奪感がさらに強まっているとの指摘が出ている。会社員向けコミュニティ「ブラインド」などでは、ＳＫグループを「ハイニックス」「ミドルニックス」「ローニックス」に分ける自嘲的な階級分類まで広がっている。空前の好況を享受するＳＫハイニックスを頂点に、人工知能（ＡＩ）ブームに乗ったＳＫテレコムやＳＫスクエアなどは「ミドルニックス」、赤字を計上したＳＫオンやＳＫＣなどは「ローニックス」と呼ばれている。三星でも、「長兄」に当たる三星電子に比べ、他系列会社の社員が自らを「三星後者」（「三星電子」の「電子」が韓国語で「前者」と同音であることをもじった皮肉）と自嘲するケースが少なくない。三星電子とＳＫハイニックス発の成果給後遺症は台湾にも広がっている。この日、自由時報や中時電子報などの台湾メディアによると、「成果給１５％削減説」が流れる台湾ＴＳＭＣ社員の間で、三星電子労組の事例にならいストライキに乗り出すべきだとの主張が出ている。ＴＳＭＣは今年、５６０億ドル（約８４兆８０００億ウォン）に達する設備投資を計画している。一方、今回の三星電子労使による賃金交渉の暫定合意案の賛否投票から除外された三星電子第３労組「同行労働組合」（同行労組）は２６日、水原（スウォン）地裁に投票中止を求める仮処分を申請する予定だ。三星電子第１労組である超企業労組による２０２６年賃金交渉の暫定合意案に対する組合員投票の投票率は、投票開始から４日目となるこの日、８６％を超えた。パク・ジョンミン記者 イ・ミンア記者 blick@donga.com