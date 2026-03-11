４２歳の最年長・盧景銀の力投で準々決勝進出

「盧景銀（ノ・ギョンウン、４２、ＳＳＧ）には本当に尊敬という言葉を使いたい」柳志炫（リュ・ジヒョン）韓国代表監督は９日、日本の東京ドームで２０２６年ワールドベースボールクラシック（ＷＢＣ）準々決勝進出を決めた後、こう語った。柳氏は「正直、今日の殊勲者は盧景銀だ。準備が整っていない状況でも２イニングを抑えてくれた」と言って、親指を立てて称えた。韓国はこの日、豪州とのＣ組最終戦で７―２と勝利した。２失点以下かつ５点差以上の勝利という準々決勝進出の条件を満たした結果だった。柳氏は２回裏の守備を前に、ベテラン投手の盧景銀に「ＳＯＳ」を送った。先発の孫珠瑛（ソン・ジュヨン、２８、ＬＧ）が１イニングを投げた後、肘に違和感を訴え続投できなくなったためだった。孫珠瑛は結局、準々決勝が行われる米マイアミではなく韓国行きの飛行機に乗ることになった。突然の登板要請だったが、盧景銀はまったく動じなかった。昨年３５ホールドを記録し、韓国プロ野球の最年長ホールド王記録を更新した盧景銀は、２、３回を１被安打１奪三振無失点で抑え、孫珠瑛の穴を埋めた。１次ラウンド初戦のチェコ戦後に「（自分の役目は）言われたことをやるだけ」と語っていた盧景銀は、「自分が肩を早くつくれることを金光三（キム・グァンサム）投手コーチも知っていたし、自分も『すぐ行く』と答えた。幸い結果が良かった」と振り返った。さらに「試合前から登板の準備はしていたが、こんなに早く投げるとは思わなかった。２イニングを投げるとも思わなかった。ただ持てる力をすべて出し切った」と話した。登板するたびに韓国投手のＷＢＣ最年長登板記録を更新している盧景銀は、１次ラウンド３試合に登板し、３回３分の１を無失点に抑えた。盧景銀は「代表に選ばれた理由を証明できて肩の荷が下りた」とし、「自分はもともと代表レベルの選手ではない。最後の代表となる今大会で８強に進めてよかった」と語った。１９８４年３月１１日生まれの盧景銀は、４２歳の誕生日を米マイアミへ向かう機内で迎える。今大会に出場しているすべての投手の中で、盧景銀より年上の選手は１人もいない。盧景銀は「誕生日を空の上で迎えることになった。本当に意味深い一日になりそうだ」と笑った。黃奎引 kini@donga.com