李大統領「韓米演習含め、対北朝鮮緊張緩和措置を検討」

李在明（イ・ジェミョン）大統領が１３日、安全保障関係閣僚会議を主宰し、来月予定されている韓米合同軍事演習を含め、韓半島の緊張緩和を導く追加方策を検討するよう指示したことが分かった。韓国軍当局は現在準備している合同軍事演習の規模などを調整することを検討するとみられる。１９日、大統領府などによると、李氏は外交・安全保障担当閣僚や国家安保室が参加する中、１３日に会議を直接主宰した。北朝鮮が近く第９回労働党大会を通じて対南・対米メッセージを発信すると予想される状況で、北朝鮮側の反応などを考慮しつつ、追加的な北朝鮮に対する先制措置の可能性を開いたと解釈される。会議に先立ち、金与正（キム・ヨジョン）朝鮮労働党副部長は１３日午前に談話を出し、北朝鮮への無人機侵入事件に対する鄭東泳（チョン・ドンヨン）統一部長官の遺憾表明を「常識的行動と評価する」と述べ、再発防止対策の策定を求めていた。特に会議では３月予定の韓米合同軍事演習に関する議論も行われたという。北朝鮮がこれまで韓米合同軍事演習を「核戦争演習」と強く反発してきた中での李氏の指示は、軍当局が準備した案よりさらに演習規模を縮小できるかどうかを検討せよとの趣旨と解釈される。韓米軍当局は、シミュレーション中心の指揮所演習（ＣＰＸ）を来月９～１９日に実施することとし、通常合同軍事演習期間中に行われていた野外機動訓練を年間を通じて分散実施する案を暫定的に確定したと伝えられている。政府消息筋は「合同軍事演習は任期内の戦時作戦統制権移管問題とも連動しているため、演習猶予は難しいとの政府内共感は形成されている」としつつ、「演習案はまだ最終確定されていない」と述べた。そのため演習猶予は難しいが、４月のトランプ米大統領の訪中前に南北関係のモメンタムを作るため、演習規模や広報計画などが調整される可能性があるとの観測が流れている。申圭鎭 newjin@donga.com