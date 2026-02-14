トランプ氏「１カ月以内にイラン核協議決着を」　原子力空母「フォード」中東急派

米国とイランの緊張が高まる中、世界最大の原子力空母「ジェラルド・フォード」がカリブ海から中東へ移動するよう命じられたと、ＡＰ通信などが１２日（現地時間）報じた。すでにペルシャ湾に展開するエイブラハム・リンカーン空母打撃群に加え、新たに米艦艇が中東へ向かうことで、イランに対する軍事圧力が一段と強まったとの見方が出ている。トランプ米大統領は同日、記者団に対し「今後１カ月以内に（イランとの核協議は）結論が出なければならない。そうでなければ（イランにとって）『衝撃的』な事態になる」と述べ、具体的な協議期限を示して圧力をかけた。フォードは全長約３３３メートル、飛行甲板幅約７８メートルの巨大艦で、戦闘機や早期警戒機など７５機以上を運用でき、乗員は４５００人超に上る。同空母は先月３日、米国がベネズエラのマドゥロ大統領を拘束する直前、地中海からカリブ海へ急派された。今回再び中東へ向かうことは、ベネズエラ同様、米国がイランに対しても奇襲攻撃に出る能力を誇示するものだとの分析もある。一部では、米東部バージニア州沖に展開する空母「ジョージ・Ｈ・Ｗ・ブッシュ」まで中東に投入される可能性も取り沙汰されている。米国とイランは６日、オマーン・マスカットで第１回核協議を行った。米国はウラン濃縮の停止、弾道ミサイルの数量・射程制限、パレスチナ武装組織ハマスなどへの支援停止を要求したが、イランは拒否した。近く第２回協議を予定しているものの、見解の隔たりは大きく、妥結は不透明だ。トランプ氏が示した１カ月より前に、奇襲的な対イラン空爆に踏み切る可能性も否定できない。昨年６月、イランの核施設を空爆する直前にも「２週間以内に軍事介入の可否を決める」と発言。そのわずか２日後、イランのフォルド、ナタンズ、イスファハンの核施設を奇襲する「ミッドナイト・ハンマー」作戦を実行した。トランプ氏は１０日の政治専門メディア「アクシオス」のインタビューでも当時を振り返り、「イラン側は私が本当に軍事行動に出るとは信じなかった。彼らは読み違えた」と述べ、いつでも軍事作戦に踏み切る可能性を強調した。申晋宇 niceshin@donga.com