地面に落ちると真っ二つに　五輪メダルの品質に疑問の声

８日、２０２６年ミラノ・コルティナ冬季五輪のアルペンスキー女子滑降で優勝したブリージー・ジョンソン（米国）は、記者会見で「金メダルはどこにあるのか」と問われた。表彰式を終えたばかりの金メダリストの首に、メダルがかかっていなかったからだ。ジョンソンはポケットから金メダルとリボンを順に取り出し、「うれしくて跳びはねたら（リボンがメダルから）ポロッと外れた」と語った。スウェーデンのクロスカントリースキー銀メダリスト、エバ・アンダーソンもメダルが破損した。「メダルが雪の上に落ちて折れた。大会組織委員会が適切な対策を備えていることを望む」と話した。米国のフィギュアスケート選手、アリサ・リウは、チームイベント（団体戦）で金メダルを獲得した後、メダルと、そこから外れたリボンを手にした写真を自身のソーシャルメディアに投稿し、「私のメダルにはリボンはいらない」と報告した。今大会のメダルは、金や銀の価格上昇を受けて価値が大きく高まった。一方で、耐久性が著しく低いとの指摘が相次ぎ、大会組織委員会は頭を悩ませている。大会組織委のアンドレア・プランチシ最高執行責任者（ＣＯＯ）は９日、「正確な原因を調査している。すべてを完璧に解決する」と話した。２０２４年パリ夏季五輪では、メダルの変色などをめぐり品質論争が起きた。大会終了後、１００人を超える選手が、メダルを製作したパリ造幣局に交換を要請した。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com