漢江で「空飛ぶタクシー」実証へ、ＵＡＭ試験運航を準備

政府が「空飛ぶタクシー」とも呼ばれる都市航空交通（ＵＡＭ）の商用化時期を２０２８年に先送りする中、ソウル市が漢江（ハンガン）を軸にした試験運航の準備に入った。機体が安全認証を取得し次第、漢江上空での試験飛行を始める方針だ。ソウル市は１７日、政府の政策調整を踏まえ、「ソウル型都市航空交通」の推進計画を見直し、漢江路線を中心とする試験運航の準備を進めていると明らかにした。国土交通部は今年８月、関連機体の認証が遅れていることを受け、商用化目標を当初の２０２５年から２０２８年に修正し、都心以外の地域で十分な試験を行った後、段階的に都心へ拡大する方針に転換した。ソウル市は、政府日程が後ろ倒しになったものの、都心導入に向けた準備は継続する考えだ。従来は実証段階を経て順次拡大する計画だったが、今後は機体認証が完了次第、直ちに試験運航に入れるよう、準備段階を簡素化した。試験運航の候補地としては漢江が有力だ。高層建築物や障害物が少なく、安全確保が比較的容易であるうえ、都心と空港を結ぶ移動需要を同時に検証できる空間だと説明する。観光需要が多く、実際の活用可能性を点検できる点も評価した。ソウル市は来年を目標に、首都圏全体の運航路線や運営方式を具体化する計画も策定する。仁川市（インチョンシ）と共同で計画を立て、ソウルと首都圏を網羅する統合運営体制の構築も進める方針だ。実際の運航とサービスは民間企業が担うため、ソウル市は国内外の関連企業との協力も進める。同時に、飛行安全や騒音問題に関する市民の意見を事前に把握し、緊急時の対応体制も段階的に整える。ヨ・ジャンゴン・ソウル市交通室長は「政府の商用化日程調整を踏まえつつ、漢江という条件を生かして準備を続ける」としたうえで、「市民が安心できる条件を前提に、新たな交通手段の導入を進めたい」と述べた。