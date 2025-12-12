特検が金建希氏を最終聴取、「ロジェ・ヴィヴィエのバッグ」を追及

尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の妻の金建希（キム・ゴンヒ）氏は１１日、野党「国民の力」の金起炫（キム・ギヒョン）議員の妻からロジェ・ヴィヴィエの高級バッグを受け取ったとの疑惑に関連し、金建希特別検察官（特検、閔中基）に被疑者として出頭し、事情聴取を受けた。特検発足から９回目の聴取となる。金氏は同日午前９時４５分頃、法務部の護送車でソウル鍾路区（チョンノグ）の金建希特検事務所に到着した。特検の捜査期限は今月２８日に予定しているため、事実上、金氏に対する最後の特検聴取になるとみられる。特検は同日、金氏に対し、２０２２年３月、金議員の妻から時価２６０万ウォン相当のロジェ・ヴィヴィエのクラッチバッグ（購入当時は１００万ウォン台）を受け取った経緯や、対価性の有無について追及した。特検は先月、尹錫悦前大統領夫妻のソウル瑞草区（ソチョグ）アクロビスタの自宅に対し家宅捜索を行い、国民の力の代表を務めた金議員の妻が渡した感謝のメモとともにクラッチバッグを確保していた。特検は、２０２３年３・８国民の力の党大会で大統領室が影響力を行使して金議員の代表選出を後押しし、その見返りとして金氏が高級バッグを受け取った疑いがあるとみている。また特検は、２０２２年の官邸移転の過程で金氏と親交のあるインテリア企業「２１グラム」が特恵を受けたとする疑惑、そして２０２３年８月、尹前大統領夫妻が海軍指揮艇「貴賓艇」でパーティーを楽しむなど、軍用資産を私的に利用した疑惑についても取調べを進めた。柳原模 onemore@donga.com