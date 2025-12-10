北中米Ｗ杯の前後半に「給水休憩３分」　「広告の黄金時間」との見方も

２０２６年北中米（米国・カナダ・メキシコ）ワールドカップ（Ｗ杯）の全試合で、選手に前半と後半にそれぞれ３分ずつの「給水休憩」が与えられる。国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は「猛暑の中で試合を行う選手に最高のコンディションを保証するための試み」と説明したが、広告収入の最大化を狙ったとの見方も出ている。ＦＩＦＡは９日、「来年６、７月のＷ杯では、前・後半がそれぞれ２２分経過した時点で３分間の『給水休憩』を与える」と発表した。給水休憩は気温やスタジアムの屋根の有無に関係なく、すべての試合で実施される。今年６、７月、米国で開かれたＦＩＦＡクラブＷ杯でも、摂氏３２度を超える気温が３０分以上続く場合、「クーリングブレイク（Cooling breaks）」と呼ばれる休憩時間が設けられた。クーリングブレイクは２０１４年ブラジルＷ杯で初めて導入された。拡大される給水休憩時間は、放送局にとって広告販売の絶好の機会でもある。英紙ガーディアンは「ＦＩＦＡは給水休憩制度の導入を中継局に先に通知した」とし、「休憩時間が追加されることで、Ｗ杯の試合はアメリカンプロフットボールリーグ（ＮＦＬ）や米プロバスケットボール（ＮＢＡ）のように、事実上４クオーター制で実施される。クオーター間の時間は放送局にとって極めて重要だ」と伝えた。来年７月２０日、米ニューヨーク・ニュージャージーのスタジアムで行われる決勝では、Ｗ杯史上初めて「ハーフタイムショー」も実施される。これもＮＦＬ決勝のスーパーボウルのハーフタイムショーを模したものとみられる。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com