法廷証言　戒厳解除直後、尹前大統領「事前に捕まえろと言ったでしょ」と激高

国会が「非常戒厳」解除案を議決した直後、尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領が「（戒厳は）二度三度さらにかければいい」と発言したという法廷証言が出た。９日、ソウル中央地裁刑事合議２５部（池貴然裁判長）の審理で行われた金龍顕（キム・ヨンヒョン）前国防部長官の内乱重要任務従事容疑裁判で、戒厳当時、合同参謀本部で勤務していたＡ中領が証人として出廷し、このように証言した。現職身分のため非公開で証言したＡ氏は、昨年１２月４日未明、ソウル龍山区（ヨンサンク）の合同参謀本部にいた。Ａ氏は、戒厳解除が議決された直後、合同参謀本部地下の戦闘統制室内「決心支援室」で、尹氏と金氏、朴安洙（パク・アンス）前陸軍参謀総長（当時戒厳司令官）がこのような会話を交わすのを聞き、国軍防諜司令部の団体チャットルームにその内容を共有した。Ａ氏は、「４日午前１時１７分頃、尹前大統領、金前長官と一緒に決心支援室に入ったか」との特検の質問に「そう記憶している。会議があるのか何があるのかわからない状況で、何かあるのかと思って（ついて）入った」と述べた。決心支援室内にいた人物として「尹前大統領、金前長官、朴前総長を覚えている」と説明した。当時の尹氏の発言について、Ａ氏は「『言い訳』という言葉が記憶にある。『だから事前に捕まえろと言ったじゃないか』、『（戒厳）またかければいい』と言った」と述べた。特検側が「戒厳解除が議決された状況で、尹氏が『それを言い訳にするのか』と言ったのか」と尋ねると、Ａ氏は「はい。尹前大統領が声を荒げた」と答えた。尹氏が「二度三度かければいい」と言及したとの自身の捜査機関供述についても「覚えている」と付け加えた。Ａ氏は「実務者らがいる団体チャットルームで、自分が聞いた衝撃的な言葉を『もう一線を越えたのに、また越えなければならないのか』という趣旨で書いたと記憶している」とし、「軍人たちが国会に投入される姿を見たとき衝撃を受け、（戒厳を）再びかければいいと言ったとき『本当に戻れない川を渡るのだな』と思った」と述べた。ヨ・グンホ記者 yeoroot@donga.com