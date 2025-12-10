大統領室「尹前大統領の裁判に支障があってはならない」

大統領室は９日、内乱専担裁判部設置法（内乱特別法）と関連し、一部の違憲論議の素地を除去した後、年内に法案を処理するという立場を改めて示した。ただし、法歪曲罪新設法をめぐっては「当面、急ぐ事案ではない」として、速度調整に入る様相だ。大統領室関係者は同日、前日の与党「共に民主党」議員総会が内乱特別法の本会議処理の時期を遅らせたことと関連し、電話取材で「（与党）法制司法委員会の委員たちが違憲性が問題になり得る内容をそのまま入れて通過させたため、修正のために時間を稼いだ」とし、「修正案が作られ次第、直ちに本会議に修正案を上程し、年内に通過させる」と述べた。禹相虎（ウ・サンホ）大統領政務首席秘書官も同日、あるユーチューブ番組で「内乱専担裁判部を設置するにしても、２審から行うのがより賢明ではないかというのが大統領の考えだ」とし、「尹錫悦（ユン・ソクヨル）被告人の裁判が遅延したり支障を来したりしてはならないというのが大原則であり、その点で党との調整が終わった」と述べた。大統領室は、すでに進行中の１審を内乱専担裁判部に任せるのは違憲の素地があるとして、２審から専担裁判部を導入し、法務部長官の裁判部推薦権を除外する案を与党と調整したという。大統領室は、前日に全国法官代表会議が「違憲性論議と裁判独立性侵害の懸念が大きい」という立場を明らかにした法歪曲罪新設法については、「われわれは内乱裁判部の方が急がれる」とし、「法歪曲罪は急を要するものではない。（この問題は）司法府が（導入阻止に）切迫しているだけだ」と述べた。別の大統領室関係者は「法官代表会議が指摘した論点をよく反映し、意見を収れんして法案に盛り込む計画だ」と補足した。速度調整の方針を示唆したものとみられる。一方、大統領室は「特別監察官任命方針には変化がない」としつつも、国会の推薦を待つ立場を維持している。大統領室関係者は「国会推薦に基づいて特別監察官を任命するという方針は変わらない」としつつ、「だからといって早く推薦してほしいと国会にせがむ必要はないのではないか」と述べた。野党は「大統領室と民主党が示し合わせた茶番劇をしている」と批判した。「国民の力」の 宋彦錫（ソン・オンソク）院内代表は「この半年間、大統領室は国会に特別監察官を推薦せよという立派な言葉を繰り返し、民主党は時間稼ぎをしながら先延ばしにする茶番劇で国民を欺いてきた」とし、「国民の力はすでに特別監察官候補者推薦作業を終えた」と述べた。ユン・ダビン記者 empty@donga.com