今年の四字熟語「変動不居」

大学教授らが今年の四字熟語に「変動不居」を選んだ。「世の中は片時もとどまらず、絶えず流れ変化する」という意味だ。教授新聞は８日、全国の大学教授７６６人を対象にしたアンケート調査の結果、「変動不居」が３３.９４％（２６０人）で１位に選ばれたと発表した。教授新聞は毎年、教授らの推薦とアンケート調査を経て四字熟語を選定しており、今年で２５回目を迎えた。変動不居は『易経』に登場する表現で、変化の激しい世の中を意味する。教授新聞は「未来が不確実な時代に、安定と持続可能性を模索すべきという時代的メッセージを象徴する」と説明した。同熟語を推薦したソウル大学自由専攻学部（東洋哲学）のヤン・イルモ教授は、「政権が代わると政策が簡単に変わるが、原則がなければ付和雷同しやすい。柔軟に考え、遠くを見通しながら、変化する世の理を探究できる力を備えなければならない」と述べた。教授新聞によると、変動不居を選んだ教授らは、「大統領弾劾など劇的な変化を経験し、不安が大勢として定着している」「為政者は政権を握ることにのみ汲々としており、真に国民のための政治をしておらず深く懸念している」などを投票理由に挙げた。アンケート調査で２位（２６.３７％）に選ばれた「天命靡常」も政権交代に関連している。天命靡常は「天の意思は一定しない」という意味だ。これを推薦した釜山（プサン）大学漢文学科の金承龍（キム・スンヨン）教授は、「天は徳のある人と団体を助けるという意味であり、民心の尊さと恐ろしさを知り、民意に従って行動しなければならない」と説明した。３位（２０.７６％）には「噂を聞きつけた学者たちがカモの群れのように集まる様子」を表す「趨之若鶩」が選ばれた。崔예나 yena@donga.com