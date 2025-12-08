祖国革新党「内乱裁判部は拙速」　与党の法案に相次ぎ反対

革新系野党「祖国革新党」が、与党「共に民主党」が推進する内乱専担裁判部設置法案に対し、「拙速な立法は内乱清算という共通目標を危うくするだけだ」として歯止めをかけた。祖国革新党が「フィリバスター中止法」など民主党が推進する法案に次々と反対し、来年６月３日の地方選挙を前に民主党との差別化に乗り出した形だ。祖国革新党の曺国（チョ・グク）代表は６日、ＳＮＳに「内乱特別（専担）裁判部法の違憲の素地をきれいに取り除かなければならない」とし、「法案条文一つ一つを冷静に精査し、すべての危険性を除去するのも立法府の役割だ」と述べた。祖国革新党の徐旺鎮（ソ・ワンジン）院内代表は７日、記者会見を開き、「内乱専担裁判部設置の必要性そのものにはすでに賛意を示したが、民主党が推進する方式は裁判停止という状況を生む危険がある」と指摘した。徐氏はさらに、「民主党は特別法の裁判停止招来論議を避けるとして、違憲法律審判提請時にも裁判停止を防ぐ憲法裁判所法改正までパッケージで押し通そうとしている」とし、「民主党内部でも問題提起が続き、各界から警告が噴出する状況であれば、民主党執行部はこれを十分精査し熟考すべきだ」と付け加えた。徐氏はフィリバスター終結条件を緩和する国会法改正案についても、「フィリバスターは少数意見を保護し、熟議民主主義を作動させる制度的装置だ」とし、「特別な実益もなく法案の精神だけを損なう改正案には反対する」と述べた。民主党は先に国会運営委員会と法制司法委員会で改正案を強行処理した。許桐準 hungry@donga.com