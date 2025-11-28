来年６月にヌリ５回目の打ち上げへ　「８回目以降は毎年１回」

２７日の４回目の打ち上げ後も、韓国政府はヌリの打ち上げを当面継続する計画を持っている。民間宇宙エコシステムを維持するためには、ヌリの商業競争力が不足していても継続的な打ち上げ需要を提供する必要があるためだ。同日、全羅南道高興郡（チョンラナムド・コフングン）の羅老（ナロ）宇宙センターで行われたヌリの４回目打ち上げ結果のブリーフィングで、宇宙航空庁の尹寧彬（ユン・ヨンビン）庁長は「現在進行中の韓国型発射体系高度化事業は２０２７年の６回目の打ち上げまでだ」とし、「しかし我々は２８年に７回目の打ち上げを計画しており、８回目以降は毎年１回以上の有料打ち上げを行う計画だ」と明らかにした。今回のヌリの４回目を含む、２６年、２７年に予定されている５回目、６回目の打ち上げは、韓国型発射体系高度化事業に含まれる。ヌリの反復打ち上げを通じて宇宙技術の信頼性を高めることを目的とした事業だ。宇宙航空庁は同事業からさらに進め、２８年の７回目の打ち上げに向けた「ヌリ・ヘリテージ」事業を推進し、予備妥当性調査免除を申請したが実現しなかった。宇宙航空庁はヌリの７回目の打ち上げを再び推進している。宇宙業界はヌリの追加打ち上げへの期待が大きい。もし６回目で終了すれば、これまで苦労して構築した民間宇宙エコシステムが直ちに崩壊しかねないとの危機感があるためだ。ハンファエアロスペースの孫在一（ソン・ジェイル）代表は同日のブリーフィングで、「３回目から今回まで２年６カ月の空白があり、その間産業エコシステム維持が難しかった。技術人材の離脱など厳しい局面があった」と述べた。科学技術政策研究院（ＳＴＥＰＩ）システム革新室宇宙公共チーム（ＳＰＲＥＣ）のアン・ヒョンジュンチーム長も「打ち上げの空白が長くなると、産業エコシステムと運用人材、供給網が同時に弱体化する。これを防ぐには反復打ち上げと技術維持、最低限の商業需要を支援する事業が必要だ」と指摘した。高興＝チェ・ジウォン記者 jwchoi@donga.com