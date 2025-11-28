「済州オルレ道を歩きながら三度のがんに打ち勝ちました」

済州（チェジュ）オルレ道の１００回完歩者が初めて誕生した。三度のがんを乗り越え、１５年７か月にわたり地球１周（約４万７５キロ）より長い計４万３１３６キロを「コダックコダック（ゆっくり歩くという済州方言）」歩いたハン・チャンス氏（８０）がその主人公だ。社団法人済州オルレは２７日、２５日にハン氏がオルレ道１００回完歩を達成したと明らかにした。２００７年のオルレ道開設以来、１００回の完歩は初めて。オルレ道は、済州島の海岸とオルム（寄生火山丘）を歩く長距離トレッキングコースで、全２７コース（４３７キロ）で構成される。コースごとに距離や難度が大きく異なり、丸一日歩き続けなければならないコースもあれば、天候に左右される付属島コースもあり、１回の完歩でも容易ではない。ソウル在住のハン氏が初めてオルレ道を歩き始めたのは２０１０年４月４日、自身の誕生日だった。オルレ道を完歩した娘の姿を見て「自分だって歩けないはずがない」と思い、済州を訪れた。しかし地理に不慣れで同じ道を何度も歩いたり、暗くなるまで迷ったりした。結局歩き始めてから５日目に済州に住まいを構え、本格的に歩き始めた。ところが、オルレ道にのめり込んだ頃、突然病魔が襲った。２０１２年に胸腺がん、２０１３年に血液がん、２０１４年に前立腺がんと立て続けに診断されたのである。ハン氏は手術と抗がん治療、放射線治療で厳しい時間を過ごした。しかし治療のない日には少しずつオルレ道を歩いて、体力を回復させ、２０１７年１２月２１日にようやく初の完歩証を受け取った。その後も歩みを止めず、ハン氏は継続的にオルレ道を歩き、今回１００回完歩を達成した。期間にして１５年７か月２１日だった。昨年、がん完治判定も受けたという。ハン氏は「今も毎日２万歩以上歩いている。１０年以内に１５０回完歩が目標だ」と語り、「私にとってオルレ道は命の道であり、私を再び生かしてくれた道だ」と感想を述べた。アン・ウンジュ済州オルレ代表は、「１００回完歩も偉業だが、長い時間着実に歩き続けたハン氏の意志が与える感動の方が大きい」とし、「年齢や健康を理由に恐れず、ハン氏のように一日でも早く道に出てほしい」と語った。済州＝ソン・ウンボム記者 seb1119@donga.com