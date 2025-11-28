「南旭氏の借名」疑いの建物　追徴保全解除求める訴訟開始

検察が大庄洞（テジャンドン）事件の控訴を放棄したことで追徴金０ウォンが事実上確定した 南旭（ナム・ウク）弁護士側が、凍結された資産を解除することを求めた訴訟手続きが本格的に始まった。ソウル中央地裁民事合議４７部（河盛元部長判事）は２７日午後、Ａ社が提起した訴訟の初弁論期日を開いた。Ａ社が自社所有とするソウル市江南区清潭洞（カンナムク・チョンダムドン）の建物に対する検察による追徴保全を解除するよう法務部を相手に起こした訴訟だ。問題となった清潭洞の建物は、検察が２０２２年に追徴保全したものだ。名義上の所有者はＡ社だが、実際には南氏が借名で所有している建物だというのが検察の判断だった。Ａ社代表は南氏の側近が務め、Ａ社の株式も南氏が相当数保有しているとされる。同日の裁判で、被告である法務部側は「名義人と南氏の関係、建物取得の経緯、資金の出所などを総合すれば、この建物は南氏に帰属する」と主張した。一方、Ａ社側は「建物は南氏の実質的所有ではない。追徴に関連する疑惑は無罪が言い渡され、検察が控訴しなかったことで追徴は失効した状態であり、速やかに解除すべき義務がある」と主張した。追徴の法的効力が消失したという趣旨だ。裁判部は「追徴を前提に保全したのに、南氏に対し追徴が宣告された事実があるのか」と法務部側に問い返す場面もあった。検察は２０２１年、南氏らを大庄洞開発不正疑惑で起訴した。同時に南氏の清潭洞の建物を含む関係者の資産約２千億ウォンを凍結した。裁判が終わる前に犯罪収益を隠匿できないようにするためだ。しかし、大庄洞刑事事件の１審で南氏に追徴金０ウォンを宣告し、検察が控訴を放棄したことで、南氏の「追徴金０ウォン」は事実上確定した。このため、法曹界内外では訴訟によって南氏らが資産を取り戻す可能性があるとの見方が出ている。次回の弁論期日は来年１月２９日に開かれる予定だ。ソン・ヘミ記者 1am@donga.com