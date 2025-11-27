チャンネルＡ「野球女王」初回、分当たり最高視聴率２．２％

チャンネルＡの新バラエティー番組「野球女王」の初回放送が、分当たり最高視聴率２．２％を記録し、ソーシャルメディア（ＳＮＳ）などでも大きな話題を呼んだ。ニールセンコリアによると、２５日午後１０時に初放送された「野球女王」は、この日全国有料放送世帯基準で分当たり最高視聴率２．２％を記録した。放送直後、出演者のキム・ミンジ（陸上）、キム・ソンヨン（柔道）、キム・ボルム（スピードスケート）らの名前が各種ポータルサイトやＳＮＳの検索ワード上位に上がるなど注目を集めた。「野球女王」は柔道、ボクシング、バドミントンなど、それぞれ異なる種目の元女子アスリートたちが野球に挑戦する番組。「ゴルフ女帝」で知られるパク・セリが団長を、「チューチュートレイン」の愛称を持つ元メジャーリーガーの秋信守（チュ・シンス）が監督を務め、注目された。この日の初回では、一次選考を通過した１５人が入団テストを受け、実力に応じたグレード評価を受けた後、本格的なトレーニングに入る様子が放送された。選手たちは国内５０番目の女性の社会人野球チーム「ブラッククイーンズ」を創設し、公式野球大会に挑戦する。第２話では、ブラッククイーンズが女性の社会人野球チーム「リアル・ダイヤモンズ」と初めての試合を行う内容が紹介される予定だ。リアル・ダイヤモンズは女子野球の代表選手出身が８人在籍する強豪チーム。キム・テオン記者 beborn@donga.com