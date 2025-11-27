都心の至る所に庭園…汝矣島の３倍規模へ「緑の変身」

２５日午前、ソウル江西区加陽洞（カンソグ・カヤンドン）の加陽大橋南端の高架道路では、車両が絶え間なく行き交っていた。しかし、その高架下の景色はまったく異なっていた。淡い光に照らされ、噴水を囲むように低木が整然と並ぶ光景は、一般の公園と変わらない。市民は噴水の周りを散策したり、ベンチに座って会話を交わしていた。ここはかつて、特別な造園もなく放置され、住民がほとんど訪れなかった空間だ。しかし今年８月、ソウルドゥレキルと漢江（ハンガン）自転車道路の利用者が立ち寄れるよう「ムルピッ庭園」が整備され、雰囲気が一変した。●３年間で１００７カ所の都心庭園、１年前倒しで達成ソウル市は２６日、昨年から３年間で１００７の庭園を造成する目標で進めてきた「魅力ガーデン・同行ガーデンプロジェクト」が、当初の計画より１年早く完了したと発表した。市によると、これまでに計１０１０カ所の庭園が整備された。プロジェクトの核心は、市民が日常の中で庭園に気軽に触れられるよう、都心の至る所に緑地空間を創出することだ。徒歩５分圏内で庭園に出会えるようにするのが目標で、街路沿い、遊休地、河川沿い、住宅街の内外など、これまで活用度の低かった空間を中心に設置が進められた。このうち「魅力ガーデン」は、日常空間に変化をもたらす公共庭園として街路沿いや住宅街に９６７カ所が造成された。「同行ガーデン」は、高齢者・障害者・子どもなど社会的弱者のアクセスを考慮して設計され、福祉館や病院周辺を中心に４３カ所が設置された。現場を訪れた市民は、変化した空間を前向きに評価した。 ルピッ庭園で出会った近隣住民のカン・ソユンさんは「季節を問わず、通りがかりにひと休みできて良い」と話し、１０年以上この地域に住むパク・ヒョンジュンさん（５４）は、「以前は照明がなくて暗く、通るのをためらった場所が、こんなに明るい庭園に変わって驚いた」とし、「今では留まりたい空間になった」と語った。●探すまでもなく、会社や自宅のすぐ前に庭園同プロジェクトは、大規模な公園整備が難しいソウルの都心環境を考慮して企画された。住宅と業務施設が密集する地域でも緑地を確保できるよう、遊休空間を積極的に活用した。森道型庭園、コンテナ型庭園、垂直庭園など多様な形態を適用し、空間ごとの特性を生かしたとソウル市は説明する。今回、新たに庭園へと転換された面積は合計６８万平方メートルに達する。汝矣島（ヨイド）公園（約２３万平方メートル）の約３倍規模である。このうち約３４万平方メートルは、既存のコンクリートやアスファルト舗装を撤去して緑地化した。蘆原（ノウォン）駅や石溪（ソッケ）駅周辺の鉄道路線高架下など、これまでアクセスが悪かった地域を中心に再編が進められた。ソウル市は年末までに１４０カ所を追加整備し、当初目標比１１５％に拡大する方針である。イム・ジェヒョク記者 heok@donga.com