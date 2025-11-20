ロンスタ―勝訴で韓東勲氏が脚光、「国民の力」執行部は早くも“けん制”

韓国が外資系プライベートエクイティファンド「ローンスター」との国際投資紛争解決（ＩＳＤＳ）訴訟で勝訴したことを受け、２０２２年に法務部長官として賠償金取消訴訟を率いた野党「国民の力」の韓東勲（ハン・ドンフン）前代表に注目が集まると、党内執行部から韓氏をけん制する声が上がっている。「国民の力」のキム・ミンス最高委員は１９日、「ローンスターＩＳＤＳ訴訟での勝訴は一人の功績ではなく、２０年にわたって国全体が頑張った成果だ」とし、「常に功は自分に、過ちは他人にという姿勢では、リーダーとしての資格を欠く」と述べた。ローンスター事件の勝訴を韓氏の手柄とすべきではないという趣旨だ。党執行部で韓氏に対し警戒をにじませる動きも出ているとの見方がある。最近、党執行部が韓氏の家族が関与したとされる「党員掲示板問題」を改めて持ち出したのも、こうした文脈からだと解釈されている。申東旭（シン・ドンウク）最高委員は前日、この問題について「党憲と党規で責任を問うべき部分があるならば、蓋をして済ませるのは適切ではない」と話した。地方選総括企画団長の羅卿瑗（ナ・ギョンウォン）議員も「（韓氏が）予備選に出馬するのであれば、まず党員掲示板問題の真相を明らかにすべきだ」と述べた。与党はローンスター訴訟での勝利を「李在明（イ・ジェミョン）政権の成果」と評価し、歓迎の姿勢を示した。与党「共に民主党」の鄭清来（チョン・チョンレ）代表は同日、ローンスター訴訟について「李在明大統領の外交成果であり、いっそう存在感を高めた大韓民国を誇りに思う」と述べた。これに対し韓氏は、民主党が野党時代にローンスターとの訴訟に反対していたことを指摘し、「民主党とその関係者は、的外れな自画自賛ではなく深く反省し、国民の前で謝罪すべきだ」と強く批判した。さらに「功績争いをしたいのではなく、民主党政権による誤った横取りを国民の知る権利のために正そうとしている」と重ねて訴えた。イ・ジウン記者 easy@donga.com