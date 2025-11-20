ソウル中央地検長に「大庄洞控訴放棄」関与のパク・チョルウ氏

法務部は１９日、「大庄洞（テジャンドン）事件」の控訴放棄決定に関与したパク・チョルウ大検反腐敗部長（５４、司法研修院３０期）をソウル中央地検長に起用するなど、ワンポイント型の検察高位幹部人事を行った。検察内部では「大庄洞事件の控訴放棄に対する『報恩人事』ではないか」と反発の声が上がった。法務部は同日、水原（スウォン）高検長と光州（クァンジュ）高検長に、法務研修院研究委員だったイ・ジョンヒョン検事長（２７期）と高敬順（コ・ギョンスン）検事長（２８期）をそれぞれ昇進・任命した。全国の特捜事件を指揮する大検反腐敗部長にはチュ・ミンチョル・ソウル中央地検重要経済犯罪捜査第２団部長検事（３２期）が起用され、ソウル高検長の職務代理を務めるソウル高検次長検事には、丁龍煥（チョン・ヨンファン）ソウル高検監察部長（３２期）が昇進・任命された。赴任日は２１日。パク氏は、大庄洞事件の控訴期限だった７日、控訴の方針を示していたソウル中央地検の捜査・公判チームに対し、再検討を指示したとされる。同事件の公訴維持を担当した姜白信（カン・ベクシン）大邱（テグ）高検検事は、検察内部ネットに「（パク氏が）不許可の理由説明もなく再検討を指示したと聞いている」と書き込んだ。これに対しパク氏は「事実関係が異なる部分がある」として否定した。法務部は「組織の安定と人材の刷新を考慮した人事」と説明したが、検察内部からは「控訴放棄の過程に関与したパク氏の起用が果たして組織の安定に資するのか」との指摘が出ている。ソン・ユグン記者 big@donga.com