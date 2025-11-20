外国人が１兆ウォン規模を売り越し…ＫＯＳＰＩ、一時３９００割れ

世界的な人工知能（ＡＩ）への投資心理が冷え込む中、ＫＯＳＰＩも取引時間中に３９００を割り込んだ後に持ち直すなど、値動きの大きい展開となった。１９日のＫＯＳＰＩは前日比０．６１％安の３９２９．５１で取引を終えた。序盤は機関投資家の買い越しに支えられたものの、外国人投資家が大規模な売りに転じると、指数は３８５４．９５まで下落した。この急落を受け、韓国版「恐怖・貪欲指数」とされるＫＯＳＰＩ２００変動性指数（ＶＫＯＳＰＩ）は、取引時間中に一時４１．７１まで跳ね上がった。その後、個人投資家が押し目買いに動いたことで下落分を相殺し、一時的に反発へ転じる場面もあった。個人投資家は４５００億ウォン、機関投資家は６３００億ウォンの買い越しとなった一方 、外国人投資家は約１兆５００億ウォンの売り越しとなり、最終的に指数は下落して取引を終えた。ＶＫＯＳＰＩは３９．５１で引けた。今月に入り、ＫＯＳＰＩは１３営業日のうち６営業日で１００ポイント以上の大幅な上昇または下落を記録し、相場の変動が一段と大きくなっている。１９日は２４ポイントの変動にとどまったものの、日中の高値と安値の差は１１２ポイントに達した。米グーグルの親会社アルファベットの最高経営責任者（ＣＥＯ）であるスンダー・ピチャイ氏が、「ＡＩ投資ブームには非合理的な過熱が混じっている」と発言したことも、投資心理を冷え込ませた。ピチャイ氏は「ＡＩ需要は圧倒的に大きいが、テック産業はしばしば過熱しすぎる場合もある」と述べた。ホン・ソクホ記者 will@donga.com